Leute des Tages:Die Haare schön

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Jessica Alba, 39, US-Schauspielerin, sieht sich als Frisuren-Vorreiterin. Sie habe noch vor Jennifer Aniston, 51, den "Rachel"-Haarschnitt getragen, mit dem ihre Kollegin in der 90er-Jahre-Sitcom "Friends" berühmt wurde. Als Zwölfjährige sei sie für ihren ersten professionellen Haarschnitt zu Promi-Friseur Chris McMillan gegangen, sagte Alba in einem Video-Interview mit dem Magazin Women's Health. Sie habe den mittellangen Stufenschnitt, der später zum Markenzeichen der Figur Rachel Green wurde, sehr geliebt. Ihr Vater sei dagegen gar nicht begeistert gewesen: "Er wollte mir Hausarrest geben, weil er mir den Haarschnitt nicht vorher erlaubt hatte."

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Diddy, 51, auch bekannt als P. Diddy, Puff Daddy, Puffy, Swag, Love und Brother Love, US-Rapper, hat seiner Mutter zum 80. Geburtstag eine Kette aus Attributen geschenkt. Auf Instagram formulierte Sean Combs, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, folgendes Glückwunschschreiben: "Ich existiere nur wegen dieser wunderschönen, fleißigen, liebevollen, wahnsinnig komischen, arschversohlenden, immer die Wahrheit sagenden, authentischen, klugen, raffinierten, absolut erstaunlichen schwarzen Göttin und Königin." Außerdem schenkte er der "besten Mutter der Welt" einen Scheck über eine Million Dollar und einen schwarzen Bentley.

Detailansicht öffnen (Foto: Lisi Niesner/Reuters)

Kylie Minogue, 52, australische Popsängerin, arbeitet noch an ihrem grünen Daumen. In der Corona-Zeit habe sie zu Hause in London angefangen zu gärtnern, sagte sie dem Spiegel. "Das klappt schon ganz gut, alle Pflanzen sind noch am Leben." Allerdings habe ihr Interesse stark nachgelassen, als es kalt wurde. "Nennt mich eine Schönwettergärtnerin."

Detailansicht öffnen (Foto: Aaron Favila/dpa)

Angelique Kerber, 32, Tennisspielerin, hört nicht auf Peter Altmaier, 62, Bundeswirtschaftsminister. "Ich muss echt sagen, ich habe meine Geschenke zu 99 Prozent in diesem Jahr online bestellt", sagte die Weltranglisten-25. der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt habe sie noch ein paar Duftkerzen besorgt. Altmaier hatte die Menschen aufgefordert, die Präsente nicht bei großen Onlineversandhändlern zu ordern, sondern Gutscheine aus dem lokalen Einzelhandel zu verschenken. Er bastle diese sogar selber.

Detailansicht öffnen (Foto: Christof Stache/AFP)

Julian Nagelsmann, 33, Fußballtrainer, singt unterm Weihnachtsbaum. Nach dem Wichteln und der Geschenkevergabe an die drei Kinder stimme die Familie fünf, sechs Lieder an, sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem Pokalspiel in Augsburg. "Das letzte ist immer 'Stille Nacht'." Danach gebe es noch ein Gläschen Rotwein, "und dann gehen wir ins Bett". Auf den Besuch der Weihnachtsmesse will der einstige Oberministrant diesmal verzichten.