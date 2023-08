Justin Trudeau, 51, kanadischer Premierminister, schlägt sich auf die pinke Seite. "Wir sind Team Barbie", schrieb er zu einem Foto auf Instagram, auf dem er und sein ältester Sohne Xavier zu sehen sind. Trudeau wählte für den Kino-Besuch einen pinken Kapuzenpullover und sein Sohn ein rosa Shirt. Vergangene Woche hatte der Politiker die Trennung von seiner Frau bekannt gegeben.

Russell Crowe, 59, neuseeländischer Schauspieler und Regisseur, freut sich über das Lächeln der Deutschen. Auf der Plattfom "X" berichtete er von seinem Deutschlandbesuch ("Es waren tatsächlich nur ein paar Tage in zwei verschiedenen Besuchen, einmal vom Osten nach München und einmal vom Westen nach München") und zieht ein positives Fazit. Besonders gut habe ihm gefallen: "1. Autobahn 2. Viele lächelnde und viele englischsprechende Menschen 3. Die Landschaft zwischen den Städten, die sanften Hügel."

Bodo Ramelow, 67, Kleingärtner, räumt seinen Garten auf. "Kaum ist man eine Woche weg, erobern die Kürbis- und Zucchini-Pflanzen den Garten. Da muss ich dann mal beherzt durchgreifen", schrieb der Ministerpräsident von Thüringen auf der Plattform "X". Dazu postete er ein Foto von sich mit einer riesigen Zucchini im Arm und fragte sich: "Ist vielleicht die Stimmung im Garten ganz anders als viele meinen?" Mit der Frage spielte Ramelow auf einen Post des Politikwissenschaftlers Johannes Varwick an, der nach einer ICE-Begegnung fragte: "Ist die Stimmung im Land vielleicht ganz anders als viele meinen?"

Bella Hadid, 26, US-Model, denkt über ihre Krankheit nach. "So traurig und krank zu sein, trotz der Segnungen/ Privilegien/ Chancen/ Liebe um mich herum, war wahrscheinlich das Verwirrendste überhaupt", schrieb sie auf Instagram zu Fotos, die Arztberichte und das Model im Krankenhaus zeigen. Ihre Lyme-Borreliose beschreibt das Model als "fast 15 Jahre unsichtbares Leiden". In der Zeit sei sie von ihrer Familie und ihren Agenten immer unterstützt worden. Trotz ihrer Krankheit sei sie dankbar für ihren Lebensweg. "Wenn ich all das nochmal durchmachen müsste, um an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt, endlich gesund, bin, würde ich es wieder machen." Die Infektionskrankheit Borreliose wird durch Zecken übertragen.

Ed Sheeran, 32, britischer Sänger, verkündet Überraschungen an Konzertbesucher. Der Sänger postete auf Instagram einen Clip, in dem er zwischen zwei Liedern einen Brief auseinanderfaltet und dann ruft: "Es ist ein Mädchen!" Die Kamera schwenkt daraufhin auf einen Mann und eine Frau im Publikum, die sich sichtlich berührt umarmen. "Kann ich noch als Vater zweier Töchter sagen, dass das wirklich großartig ist", fügt Sheeran hinzu. Auf einer anderen Handyaufnahme, die in den sozialen Medien geteilt wurde, ist zu sehen, dass dem Musiker der Brief zuvor nach vorne durchgereicht worden war. Dem Magazin People zufolge hatte sich der Moment bei einem Konzert am Samstag in der US-Stadt Kansas City abgespielt.

Kamala Harris, 58, US-Vizepräsidentin, verdankt Beyoncé einen romantischen Abend. "Danke für das unterhaltsame Date, Beyoncé", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, das sie und ihren Mann Douglas Emhoff zeigt. Für den Besuch von Beyoncés Konzert hatte Harris eine passende golden-glitzernde Bluse ausgesucht.