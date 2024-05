Barbra Streisand , 82, Schauspielerin, relativiert ihre an Melissa McCarthy gerichtete Abnehm-Spitze. McCarthy hatte am Montag ein Foto von sich an der Seite von Regisseur Adam Shankman auf Instagram gepostet , in dem sie ein pastellgrünes, elegantes Kleid trägt. Streisand kommentierte das Foto mit der Frage: "Hast du Ozempic genommen?" Ozempic ist ein Medikament, das unter anderem zum Abnehmen eingesetzt wird. Später wurde ihre Bemerkung jedoch wieder gelöscht. In einer Instagram-Story gab Streisand nun eine Erklärung ab. Sie habe das Foto ihrer Freundin McCarthy gesehen und ihr ein Kompliment machen wollen. "Sie sah fantastisch aus", sagte sie. Sie habe einfach nicht darüber nachgedacht, dass die Öffentlichkeit mitlesen würde.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Cher, 77, Sängerin, kam in Las Vegas zu Geld. Nachdem sie schon als 19-Jährige ihren Durchbruch hatte, erlebte sie später finanzielle Krisen. "Irgendwann habe ich alles Geld verloren, für das ich gearbeitet hatte", sagte sie in der "Jennifer Hudson Show". "Ich musste also wieder bei null anfangen und wusste nicht, was ich eigentlich tun sollte, um den Lebensunterhalt für meine Kinder zu verdienen." Ihre Entscheidung, sich um 1980 für regelmäßige Auftritte in Las Vegas engagieren zu lassen, sei damals für Künstler nicht üblich gewesen. "Die Leute gingen nicht nach Las Vegas. Es war wirklich der Elefantenfriedhof." Es habe damals einen Autor gegeben, der jedes Jahr über die Sängerin gesagt habe, dass dies "ihr letztes Jahr" und sie "so was von vorbei" sei. Sie habe damals zu sich selbst gesagt: "Weißt du was, Kumpel, ich werde noch hier sein, wenn du weg bist."

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Tim Raue, 50, Koch, hält manches Tierprodukt für einzigartig. "Ein krosser Schweinebauch lässt sich nicht ersetzen", sagte er dem Focus. Raue bietet vegane Speisen in seinem Restaurant an und ernährt sich selbst tageweise vegan. "Ich musste mal aus gesundheitlichen Gründen drei Monate auf tierische Produkte verzichten. Jetzt versuche ich, drei Tage pro Woche vegan zu essen, weil ich gemerkt habe, dass es mir damit besser geht. Ich habe mehr Energie", sagte er. Gleichzeitig fühlt er sich im Vergleich nur mäßig von veganen Lebensmitteln angezogen. "Mir geht es leider nicht so, dass ich morgens denke, mmh, lecker, eine Bundmöhre, die mag ich ja viel lieber."

Detailansicht öffnen (Foto: The Prince And Princess Of Wales/dpa)

Charlotte, Prinzessin, posiert für ihre fotografiebegeisterte Mutter Kate, 42, Princess of Wales. Aus Anlass von Charlottes Geburtstag hat das britische Königshaus ein Foto von ihr veröffentlicht, auf dem sie in Strickjacke und Jeansrock an einem mit Blumen bewachsenen Geländer lehnt. Das Bild wurde nach Angaben des Kensington-Palasts von Charlottes Mutter Kate aufgenommen. "Alles Gute zum neunten Geburtstag, Prinzessin Charlotte!", schrieb der Palast am Donnerstag bei Instagram und X. "Danke Ihnen allen für die freundlichen Nachrichten heute." Der Kensington-Palast veröffentlicht regelmäßig Familienfotos. Eines der jüngsten Fotos, das Kate mit ihren Kindern zeigte, war von Nachrichtenagenturen wegen Bildmanipulation zurückgezogen worden. Kate übernahm anschließend die Verantwortung und erklärte, wie viele Amateurfotografen mit Bildbearbeitung zu experimentieren.