Gary Lineker, 62, Ex-Fußballer und Moderator, kämpft gegen lautes Stöhnen. Bei der BBC-Übertragung des FA-Cup-Duells zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton waren im Studio weibliche Stöhngeräusche zu vernehmen. Wie auf Videos im Internet zu sehen ist, war Lineker gerade dabei, eine Frage an seinen Kollegen Alan Shearer zu stellen. Lineker grinste und sagte: "Jemand schickt etwas an jemandes Telefon, denke ich." Später twitterte der Experte ein Foto von einem älteren Handy-Modell mit Klebestreifen und schrieb dazu: "Nun, wir haben das hinter die Kulisse geklebt gefunden. Was die Sabotage betrifft, war es recht amüsant." Die BBC entschuldigte sich für den Vorfall. Dem britischen Sender wurde offenbar ein Streich gespielt.

Detailansicht öffnen (Foto: Charles Rex Arbogast/dpa)

Barack Obama, 61, verliebter Ehemann, gratuliert mit stimmungsvollem Licht. Zum 59. Geburtstag seiner Frau Michelle postete der frühere US-Präsident ein Bild auf Instagram, auf dem beide von einem Balkon aus einen Sonnenuntergang anschauen. Michelle hat sich gegen ihn gelehnt, während er sie in den Armen hält. Dazu schrieb er: "Du machst jeden Tag heller - und wirst dabei irgendwie immer schöner!" Die frühere First Lady, Anwältin und Bestseller-Autorin teilte den Post und schrieb dazu: "Liebe dich!" Die Obamas sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Christina Applegate, 51, US-amerikanische Schauspielerin, lacht über Hassnachrichten. Auf Twitter postete sie den Screenshot eines Nachrichtenverlaufs und schrieb, sie habe den Fehler gemacht, Kommentare zu ihrem Auftritt bei einer Preisverleihung zu lesen - darunter auch einen, in dem eine Nutzerin ihr schreibt, nicht MS lasse sie so aussehen, sondern ein schlechter Schönheitschirurg. Applegate hatte im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie die Krankheit Multiple Sklerose hat. "Natürlich hab ich ihr gesagt, dass das nicht nett ist", schreibt Applegate. "Was ist nur los mit den Leuten? Übrigens, ich habe gelacht." Applegate war in den Neunzigern durch die TV-Serie "Eine schrecklich nette Familie" bekannt geworden und zuletzt in "Dead to Me" zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Danny Reinke, 30, Designer, will keine Bären steppen lassen. Für seine neue Kollektion habe er sich bei einem Besuch im Bärenwald Müritz inspirieren lassen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur - dort leben Bären, die aus Zoos, Zirkussen und privaten Haltungen gerettet wurden. Er will mit seinen Entwürfen ein Zeichen zum Schutz der Tiere setzen. "Dieses Thema hat mich irgendwie auf so vielen Ebenen einfach gerührt und auch traurig gemacht, dass ich das einfach auf dem Laufsteg zeigen muss", sagte Reinke. Models trugen bei seiner Schau auf der Berliner Fashion Week teilweise große Nasenringe, eine Anspielung darauf, dass die Tiere lange als Tanzbären dressiert wurden.