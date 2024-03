Karina , 23, K-Popstar, ist ihren Fans untreu. Nachdem kürzlich bekannt geworden war, dass die Sängerin einer südkoreanischen Band mit dem Schauspieler Lee Jae-wook eine Beziehung führt, stellten Fans vor Karinas Agentur einen Truck ab, auf dem laut BBC zu lesen war: "Ist die Liebe, die dir deine Fans geben, nicht genug?" Sie warfen ihr "Verrat" vor. Am Mittwoch äußerte sich Karina nun dazu auf Instagram . "Ich entschuldige mich dafür, euch so überrascht zu haben", schrieb sie. Sie wolle die Wunden, die sie verursacht habe, heilen. Im vergangenen Jahr verkaufte sich das neue Album von Karinas Band Aespa in Südkorea mehr als zwei Millionen Mal.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Alexander Gerst, 47, Astronaut, möchte das Runde im Eckigen festhalten. Bereits bei seinen beiden Aufenthalten auf der internationalen Raumstation ISS habe er die Menschen mit seinen Fotos inspirieren wollen, sagte Gerst der Deutschen Presse-Agentur, nun würde er gern auch Fotos vom Mond aus nächster Nähe machen. "Ich habe ungefähr eine Million Bilder gemacht und viele davon auch rumgeschickt. Das war für mich ein wichtiges Element, und so würde ich das eben auch auf einer Mondmission machen." Gerst ist ein möglicher Kandidat für die Teilnahme an kommenden Mondmissionen.

Detailansicht öffnen (Foto: Rich Polk/dpa)

Demi Lovato, 31, Sängerin, ist wetterfühlig. Zwar verliefen die Vorbereitungen für die Hochzeit mit Rockmusiker Jordan Lutes "im Moment ganz unkompliziert", wie sie dem People-Magazin sagte. Lovato gehe aber davon aus, dass sie ihre Gelassenheit früher oder später verlieren werde. "Ich bin mir sicher, dass ich wegen des Wetters gestresst sein werde, wie auch immer es am Tag der Hochzeit sein wird, aber ich freue mich auch sehr darauf", sagte sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Nareyek/Getty Images)

Katy Karrenbauer, 61, Schauspielerin, bereut ihre Botox-Behandlung. "Das war das Schlimmste in meinem Leben", sagte sie RTL über den Eingriff, der vor 20 Jahren stattgefunden habe. "Eine Augenbraue hing komplett runter, die andere stand ganz hoch." Das sei ein klassischer Fall gewesen, was passieren könnte - "und es ist passiert". Seitdem habe sie auf weitere Botox-Behandlungen verzichtet. "Das möchte man nicht, so möchte man doch gar nicht aussehen."

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Giddens/dpa)

Rod Stewart, 79, Musiker und Herzens-Teutone, ist verliebt in deutsche Modelleisenbahnen. Er sei begeistert von dem "riesigen Schatz an fantastischen Modellbahnläden", sagte er dem Playboy. "Es ist wirklich großartig. Jede etwas größere Stadt hat mindestens ein Geschäft, meist sind es sogar mehr. Es ist doch sowieso die alte Wahrheit: Die besten Dinge kommen aus Deutschland. Ich mag Deutschland wirklich sehr. Die Menschen sind wundervoll, das Essen ist ausgezeichnet, und das Bier ist fantastisch." Deutschland sei "ein glorreiches Land", so Stewart.