Ben Affleck fragte Jennifer Lopez offenbar in der Badewanne, ob sie ihn heiraten will.

Jennifer Lopez, 52, US-Sängerin, erzählt gern von ihrem neuesten Hochzeitsantrag. "Samstagnacht, als ich an meinem Lieblingsort auf der Welt war (im Schaumbad), kniete mein Liebster nieder und machte mir einen Antrag", schrieb Lopez in ihrem Fan-Newsletter "On the JLo". Dort hatte sie vor Kurzem auch berichtet, dass ihr Schauspieler-Kollege Ben Affleck, 49, und sie sich verlobt hätten. "Ich war völlig überrumpelt, sah ihm lächelnd und weinend zugleich in die Augen und versuchte, die Tatsache zu begreifen, dass dies nach 20 Jahren noch einmal geschah." Sie habe zunächst kein Wort herausgebracht. Er habe gefragt: "Ist das ein Ja?" Und sie daraufhin: "Ja, natürlich." Lopez ist seit vorigem Jahr wieder mit Affleck liiert, nachdem die beiden rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen waren. Die erste "Bennifer"-Beziehung hatte 18 Monate gehalten, bis zur Auflösung der Verlobung im Januar 2004.

Rihanna, 34, barbadische Sängerin, zelebriert ihre Schwangerschaft im Schaumbad. Die US-amerikanische Vogue veröffentlichte eine Fotostrecke, in der US-Starfotografin Annie Leibovitz die Sängerin und ihren Babybauch unter anderem in der Badewanne in Szene setzt. "Mein Körper leistet im Moment Unglaubliches, und ich werde mich nicht dafür schämen", sagte die hochschwangere Rihanna dem Magazin, auf dessen Titel sie in einem Spitzeneinteiler zu sehen ist. "Diese Zeit sollte man feiern. Warum sollte man seine Schwangerschaft verstecken?" Sie wolle gern neu definieren, was für schwangere Frauen modisch als "anständig" gelte.

Detailansicht öffnen (Foto: Scott Heppell/dpa)

Prinz Charles, 73, britischer Thronfolger, springt für die Queen ein. Am Donnerstag wird er bei einem Gottesdienst alten Menschen das "Gründonnerstagsgeld" überreichen. Seit 1970 hat Elizabeth II. diesen Termin nicht verpasst, insgesamt verpasste ihn sie bisher nur vier Mal in 70 Jahren Amtszeit. Der Grund ist möglicherweise ihre eingeschränkte Mobilität und vielleicht auch eine körperliche Schwäche nach ihrer Corona-Infektion. Der Gottesdienst findet in diesem Jahr in der St. George's Chapel in Schloss Windsor statt, wo auch die Beerdigung von Prinz Philip oder die Hochzeit von Prinz Harry mit Meghan Markle abgehalten wurden. In den vergangenen beiden Jahren musste der Gottesdienst wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Empfänger des "Gründonnerstagsgeldes", allesamt im Rentenalter, werden von ihrer Diözese ausgewählt als Zeichen der Anerkennung für ihre Dienste an der Kirche und der Gemeinschaft. In der Regel sind es so viele Frauen und Männer wie die Königin alt ist - in diesem Jahr 95.

Detailansicht öffnen (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Ina Müller, 56, Sängerin, träumt auf Plattdeutsch. "Ja, heute liebe ich die Sprache, ich spreche mit meiner ganzen Familie Platt, ich träume auf Platt, ich kann sogar schöner singen auf Platt. Also technisch besser, höher und tiefer und mit mehr Gefühl sowieso", sagte Müller der Zeit. In ihrer Dorfschule in den 1970er-Jahren sei Platt dagegen für sie ein Defizit gewesen, so Müller, die als vierte von fünf Töchtern auf einem Bauernhof im niedersächsischen Köhlen aufwuchs. Es sei ihr sehr unangenehm gewesen, dass sie kein Hochdeutsch konnte. "Bis zur Einschulung hatte ich nur Plattdeutsch gesprochen. Und damals war klar: Wer Platt schnackt, kommt vom Bauernhof."