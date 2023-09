Helene Fischer, 39, Sängerin, ist Sicherheitsbeauftragte in eigener Sache. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht", sagte sie, die mittlerweile selbst eine Tochter hat, während eines Konzerts. Fischer ist für ihre aufwendigen Shows mit Bühnen-Akrobatik bekannt und hatte sich zuletzt bei Proben und Auftritten schwere Verletzungen zugezogen. Nun steht sie wieder auf der Bühne. Sie versprach ihrer Mutter: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran." Dann ergänzte sie: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher!" Ein Fan hielt den Moment auf Video fest und postete den Clip später auf Tiktok.