Elon Musk, 50, US-Unternehmer, hat offenbar ein Zerwürfnis mit seinem Kind. Einer der beiden 18-jährigen Zwillinge des Tesla-Gründers möchte künftig Vivian Jenna Wilson heißen, wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet. Damit möchte das Musk-Kind nicht nur seinen Geschlechtseintrag in "weiblich" ändern lassen, sondern auch bewusst mit dem Vater brechen. "Ich lebe nicht mehr mit meinem leiblichen Vater zusammen, noch möchte ich in irgendeiner Weise mit ihm verwandt sein", zitiert TMZ Wilson. Der Antrag wurde demnach bereits im April an ein Gericht in Los Angeles gestellt. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Musk hat insgesamt sieben Kinder, davon die Zwillinge sowie Drillinge mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Schriftstellerin Justine Musk. Im Dezember 2020 twitterte Elon Musk, er unterstütze Transmenschen, "aber all diese Pronomen sind ein ästhetischer Albtraum."

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Ben Stiller, 56, US-Schauspieler und Sonderbotschafter des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, hat den ukrainischen Präsidenten getroffen. "Ukrainer spüren die Unterstützung der ganzen Welt, vieler bekannter Menschen. Und Ben Stillers Besuch bestätigt das noch einmal", schrieb Wolodimir Selenskij auf Instagram. Dazu postete er ein Video, das das Treffen der beiden zeigt. Stiller wollte in der Ukraine Menschen treffen, die wegen des Kriegs fliehen mussten und alles verloren hätten, wie er zuvor in Kiew sagte. Der Schauspieler besuchte unter anderem den durch russische Truppen schwer zerstörten Kiewer Vorort Irpin. Auf Instagram rief Stiller zu globaler Solidarität auf: "Niemand flieht einfach so aus seinem Zuhause. Schutz zu suchen ist ein Recht, das allen Menschen gewährt werden muss."

Detailansicht öffnen Sandra Bullock und Channing Tatum in "The lost City". (Foto: Kimberley French/dpa)

Sandra Bullock, 57, deutsch-US-amerikanische Schauspielerin, hat die Rollen verändert. Als sie vom Produktionsstudio Paramount zum ersten Mal als Produzentin und Hauptdarstellerin für die Abenteuerkomödie "The Lost City" angefragt wurde, habe sie abgelehnt, sagte Bullock kürzlich dem Hollywood Reporter. Doch dann habe sie es sich anders überlegt, unter der Bedingung, dass die Rollen vertauscht werden: die Hauptdarstellerin heldenhafter und mutiger und der Hauptdarsteller sensibler wird. "Es gab keine Hindernisse für die weibliche Figur. Und solche männlichen Figuren hat man schon so oft gesehen." Ihr Co-Darsteller Channing Tatum, 42, habe die Änderungen begrüßt.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Campino, ab Mittwoch 60, Sänger der Toten Hosen, hat einen alten Song wegen seines Geburtstags geändert: "Wort zum Sonntag" gibt es jetzt im "70 ist die neue 60, ihr Lutscher!"-Mix - weil der Text ("Ich bin noch keine sechzig/Und ich bin auch nicht nah dran") sonst nicht mehr zu zum Alter des Sängers gepasst hätte. Das Lied habe weiterhin seine Gültigkeit, sagte er der Deutschen Presse-Agentur, "aber die Idee, mal eben aus Spaß eine 70 ins Mikrofon zu nuscheln, fand ich amüsant." Daher heißt es nun in dem Lied: "Ich bin noch keine siebzig, und ich bin auch nicht nah dran. Und erst dann werde ich erzählen, was früher einmal war."

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Deine Freunde, Hamburger Kinderband, ist überrascht von ihren eigenen Liedern. "Wir haben herausgefunden, dass ein von uns sträflich vernachlässigter Song mit am meisten gestreamt wird. Und das ist ,Quatsch mit Soße'", sagte Lukas Nimscheck. Das Lied werde zusammen mit "Schokolade" und "Hausaufgaben" am häufigsten heruntergeladen. Nimscheck, Florian Sump und Markus Pauli haben in den vergangenen zehn Jahren rund 100 Hip-Hop-Songs zu Themen wie Schule, langen Autofahrten und nervigen Geschwistern geschrieben.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Nico Santos, 29, Singer-Songwriter, singt vom Flirten und Feiern, sitzt aber lieber als verheirateter Mann auf der Couch. "Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin erwachsener geworden", sagte Santos der dpa über seine Hochzeit Anfang des Monats mit seiner Freundin Aileen auf Mallorca. In seiner aktuellen Single, einem funkigen Sommersong, geht es um ein perfektes Wochenende - mit Feiern, Flirten und Sex. "Wir haben das Lied im tiefsten Lockdown-Winter geschrieben. Wir hatten Sehnsucht nach Ausgelassenheit, Freizügigkeit und Sommerlaune. Der Text ist weniger auf mich bezogen", sagte Santos. Vor allem während einer Tournee genieße er mittlerweile ruhige Wochenenden. "Ich freue mich natürlich, auf dem Sofa zu liegen, in meinen Lieblingscafés zu frühstücken und eine Musikdoku zu gucken."