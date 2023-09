Victoria Beckham , 49, Modedesignerin, verliebte sich in David , 48, Ex-Fußballer, weil er in ihren Augen ein Familienmensch ist. "Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um - manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen", sagte Victoria Beckham in einem Clip zur neuen Netflix-Doku "Beckham" über ihr Kennenlernen vor mehr als 24 Jahren. "Als ich ihn in der Fußballer-Lounge sah, waren alle anderen Fußballer an der Bar, aber er stand da und sprach mit seinen Eltern. Und ich stehe meiner Familie sehr nahe, und ich liebe diese Seite an ihm." Das ehemalige Spice-Girl und der frühere Star von Manchester United haben im Juli ihren 24. Hochzeitstag gefeiert und vier gemeinsame Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Gérard Depardieu, 74, Schauspieler, mistet aus. In dieser Woche werden in Paris rund 250 Werke aus der Kunstsammlung des französischen Filmstars versteigert. Darunter sind Skulpturen von Auguste Rodin - den Künstler verkörperte er auch in einem Film -, Gemälde und Zeichnungen von Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger und Alexander Calder. Eines der Schlüsselstücke der Versteigerung wird eine Bronze der berühmten Bildhauerin Germaine Richier sein, die auf 500 000 bis 800 000 Euro geschätzt wird. Das Auktionshaus Drouot rechnet mit einem Erlös von drei bis fünf Millionen Euro.

Detailansicht öffnen (Foto: Nancy Kaszerman/dpa)

Emma Heming Willis, 45, Model, belastet die Demenz ihres Ehemanns Bruce, 68, Schauspieler. Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie", sagte sie dem Sender NBC. Es sei schwer zu sagen, ob sich ihr Mann seines Zustands völlig bewusst sei. Es sei zugleich "ein Segen und ein Fluch" gewesen, die Diagnose zu erhalten, sagte sie. Nun würde sie besser verstehen, was Willis widerfahre und die Krankheit akzeptieren. Im März 2022 hatte die Familie bekannt gegeben, dass Willis an einer Aphasie leide und krankheitsbedingt seine Filmkarriere beende. Aphasien sind Störungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Im Februar hieß es, dass der Schauspieler eine genauere Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD) erhalten habe.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Kerry Washington, 46, Schauspielerin, erfuhr erst vor fünf Jahren, dass sie nicht das biologische Kind ihres Vaters ist. "Ich hatte immer diese seltsame Distanz zu meinem Vater, aber ich dachte, das sei meine Schuld", sagte sie der New York Times. Ihre Eltern hätten ihr lange Zeit nicht erzählt, dass sie aufgrund von Fruchtbarkeitsproblemen mithilfe eines anonymen Samenspenders gezeugt wurde. Erst als sie für die Ahnenforschungs-Sendung "Finding Your Roots" ihre Eltern um eine DNA-Probe gebeten habe, seien sie "in Panik geraten" und hätten später ihre Zeugungsgeschichte erzählt. Sie habe danach Mitleid mit ihren Eltern gehabt, die darunter offenbar stark litten.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernat Armangue/AP)

Shakira, 46, Sängerin, hat Ärger mit dem Finanzamt. In einem Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Spanien hat die Staatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen sie gestellt. Der Antrag sei am Dienstag beim zuständigen Ermittlungsgericht in Esplugues de Llobregat bei Barcelona eingereicht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft werfe Shakira Steuerschulden von knapp 6,7 Millionen Euro vor. Das Ermittlungsverfahren war im Juli nach einer Anzeige des Finanzamtes wegen zwei möglicher Delikte im Zusammenhang mit der Einkommens- und Vermögenssteuer im Jahr 2018 eingeleitet worden.