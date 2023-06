Laura Müller, 22, und Michael Wendler, Neu-Eltern, haben bei den Götzes abgeschaut. Der Schlagersänger verkündete auf Twitter die Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes mit den Worten "Baby-Alarm bei den Wendlers" und teilte auch gleich den Namen mit: Rome Aston. Die Beweggründe für die Namenswahl nannte er nicht. Rome heißt auch der Sohn von Fußball-Weltmeistertorschütze Mario Götze, 31, und wird zumindest in dessen Fall ausgesprochen wie die italienische Hauptstadt auf Englisch. Aston bedeutet laut Namenswebsites entweder Edelstein oder "von der östlichen Stadt", ist aber auch Namensbestandteil einer Luxusautomarke. Laura Müller schrieb auf Instagram vom "schönsten Geschenk des Universums".

Detailansicht öffnen (Foto: ANSA/dpa)

Sarah "Fergie" Ferguson, 63, Herzogin, ist operiert worden. Die Mutter von Beatrice und Eugenie habe die Brustkrebs-Diagnose nach einer Routine-Untersuchung erhalten, teilte ihr Sprecher mit. "Die Herzogin erhält die bestmögliche medizinische Hilfe, und ihre Ärzte haben ihr eine positive Prognose ausgestellt. Sie erholt sich nun mit ihrer Familie." Wie die Sun berichtete, verbrachte Ferguson mehrere Tage in einer Klinik und wurde am Sonntag entlassen, auch in ihrem Podcast will sie über ihre Erkrankung sprechen, die Veröffentlichung der Folge wurde aber bis nach der Operation verschoben. Andrew, ein Bruder von König Charles III., und Ferguson hatten sich 1996 scheiden lassen, leben aber seit 2008 wieder zusammen in einem Anwesen auf Schloss Windsor.

Detailansicht öffnen Prinzessin Kate und Roger Federer. (Foto: Thomas Lovelock/AELTC/AP)

Kate, 41, Princess of Wales, macht einen Punkt. Bei einem Besuch des Trainings der Wimbledon-Balljungen und -mädchen spielte sie mit Wimbledon-Gewinner Roger Federer, 41 eine Partie. In einem vom Veranstalter veröffentlichten Video sagt Federer, der im vergangenen Jahr seine aktive Karriere beendet hat: "Ich glaube, der war auf der Linie, unglaublich." Später hört man Kate fragen, ob Federer ihr Tipps zu ihrem Aufschlag geben könne. Seine Antwort: "Der Aufschlag sieht gut aus." Die Frau von Thronfolger Prinz William ist königliche Schirmherrin des All England Lawn Tennis Clubs und regelmäßiger Gast in Wimbledon.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Kourtney Kardashian, 44, Reality-Star, und Travis Barker, 47, Blink-182-Drummer , haben mit Hilfe eines Schlagzeuges das Geschlecht ihres Kindes verraten. In dem auf Instagram veröffentlichten Video sitzt Kardashian auf Barkers Schoß an dem Instrument. Der Drummer der Punk-Rock-Band trommelt los, wenig später ein lauter Knall - und blaue Luftschlangen schießen in den Himmel. Blau ist das Zeichen für einen Jungen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die beiden haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen, nun erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind. Auch die Schwangerschaft war publikumswirksam verkündet worden: Während eines Konzerts der Band Blink-182 in Los Angeles hielt die Schwester von Kim Kardashian ein Plakat mit der großbuchstabigen Aufschrift "Travis, ich bin schwanger" in die Höhe.