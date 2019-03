28. März 2019, 12:59 Uhr Stuttgart Gericht verurteilt gewalttätigen Polizisten

Eine Unfallaufnahme eskaliert, ein Polizist wird gegenüber einem Mann gewalttätig. Videoaufnahmen dienen dem Opfer später als Beweis.

Das Amtsgericht Stuttgart hat den 30-jährigen Polizisten zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Von Stefan Mayr , Stuttgart

Das Amtsgericht Stuttgart hat einen Polizisten zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dem 30-jährigen Beamten wird zur Last gelegt, dass er bei einer Unfallaufnahme im Jahr 2017 unnötig Gewalt angewendet hat. Von dem Vorfall existieren Videoaufnahmen, die belegen, wie mehrere Polizisten einen Mann fixieren und auf den Boden drücken. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Angeklagte dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlägt.

Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage auf das Bewegtbildmaterial. Sie lautete auf "Gefährliche Körperverletzung im Amt und versuchte Verfolgung Unschuldiger". Der Vertreter des Opfers, das in dem Prozess als Nebenkläger auftrat, forderte eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr für den Beamten. Er warf dem Angeklagten vor, die Aggression sei von dem Polizisten ausgegangen. "Er hat meinen Mandanten von hinten umgerissen", sagte der Anwalt. Demzufolge habe der Polizist Quarzsandhandschuhe getragen, als er den Unfallbeteiligten gegen den Kopf schlug: "Er wollte meinem Mandanten eine fette Abreibung verpassen."

Das Verfahren gegen die anderen Beamten, die in die Aktion involviert waren, wurde eingestellt. Ohne das Video wäre sein Mandant wohl seinerseits wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt worden, ihm sei nur wegen des Filmes geglaubt worden, monierte der Anwalt.

Die Verteidiger der Polizisten hatten ihrerseits auf Freispruch plädiert: Das Video sei aus dem Zusammenhang gerissen worden, die Faustschläge seien angemessen gewesen, weil sich der Nebenkläger zuvor aggressiv verhalten habe und trotz mehrmaliger Aufforderung nicht auf dem Boden liegen geblieben sei.

Die Staatsanwältin widersprach dieser Darstellung. Sie bezeichnete die Faustschläge in ihrem Plädoyer als "völlig unverhältnismäßiges" Zwangsmittel, sowohl "in der Art als auch in der Anzahl". Weiter sagte sie: "Faustschläge gegen den Kopf sind immer kritisch." Ein Polizei-Ausbilder hatte im Laufe der vier Verhandlungstage ausgesagt: "Wenn es anders nicht möglich ist, den Widerstand zu brechen, sind auch Schläge gegen den Kopf angemessen."

Der Amtsrichter sagte in seiner Urteilsbegründung, das spätere Opfer habe sich durchaus aggressiv und provokativ verhalten. Er habe sich gegen das Anlegen von Handschellen gewehrt und dabei sei der angeklagte Polizist zu Fall gekommen und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen. Dennoch seien die späteren Faustschläge "zu viel des Guten" gewesen. Denn zum Zeitpunkt der Schläge sei der renitente Kontrahent bereits auf dem Boden fixiert gewesen. "Da sind drei weitere Beamte an ihm dran", sagte der Richter. "Wenn Sie ehrlich sind, haben Sie in der Situation nicht mehr zu befürchten, dass ein Angriff stattfinden würde."

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa