Nora Tschirner, 41, Schauspielerin, hat in der ZDF-Show "Dalli Dalli" nach einem Unfall ein Spiel abgebrochen. Im Weihnachtsspecial der Sendung, das in München aufgezeichnet wurde und am 25. Dezember zu sehen sein soll, trug Tschirner laut der Deutschen Presse-Agentur ein Hasenkostüm, Schneeschuhe und einen Staubwedelschwanz. Sie stürzte. Die Aufzeichnung wurde daraufhin kurz unterbrochen, Tschirner konnte am letzten Drittel der Show nicht mehr teilnehmen, hieß es beim ZDF. Welche Verletzung sie sich genau zuzog, blieb unklar. Tschirner versicherte allerdings auf Instagram, dass es ihr nach "dem lustigsten Unfall der Welt" wieder gut gehe.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Jane Birkin, 76, englisch-französische Sängerin ("Je t'aime moi non plus"), würde Weihnachten mit ihrer Familie am liebsten auf dem Nil verbringen. "Das wäre ein großer Spaß, weil es einfach so romantisch ist", sagte Birkin der Deutschen Presse-Agentur. Leider bestehe die Familie auf einem Fest in einem Schweizer Chalet. "Ich muss im Schnee aufpassen, es ist sehr glatt, und man rutscht schnell aus." Birkin hat zwei Töchter, die Sängerinnen und Schauspielerinnen Charlotte Gainsbourg, 51, und Lou Doillon, 40, sowie zwei Enkelkinder. Ihre erste Tochter Kate Barry aus der Ehe mit Filmkomponist John Barry starb 2013.

Detailansicht öffnen König Harald V. beim Segeln im Jahr 2001. (Foto: Manuel H. De Leon/dpa)

Harald V., 85, norwegischer König, lässt das Wettkampfsegeln sein. "Alles hat seine Zeit", sagte der Monarch nach Angaben des norwegischen Rundfunksenders NRK in der Sendung "Året med kongefamilien" (Das Jahr mit der Königsfamilie). Erst im vergangenen Sommer hatte der seit 1991 amtierende König mit dem norwegischen Boot "Sira" an der Segel-Weltmeisterschaft auf dem Genfer See teilgenommen. "Das war wohl das letzte Mal", sagte Harald. Das Segeln sei in den vergangenen Jahren immer schwieriger für ihn geworden. Als Kronprinz hatte er in den Jahren 1964 bis 1972 an gleich drei Olympischen Spielen teilgenommen, später wurde er Welt- und Europameister.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Ralf Moeller, 63, Schauspieler ("Gladiator", "The Scorpion King"), freut sich auf die nächste Skitour mit Arnold Schwarzenegger. Nach den Feiertagen werde er von Los Angeles nach Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho aufbrechen, verriet Moeller - gebürtig aus Recklinghausen, aber in Hollywood berühmt geworden - der Deutschen Presse-Agentur. Dort treffe er den "Terminator"-Schauspieler und weitere Bekannte zum Skifahren. Schwarzenegger, gebürtiger Österreicher, stehe mit seinen 75 Jahren ganz hervorragend auf den Brettern, sagte Moeller. "Da sehe ich hinter ihm nur noch Schneestaub."