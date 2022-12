Friedrich Merz hängt den Adventskranz unter der Decke auf, der dann auf Bauchhöhe baumelt, und Markus Söder zündet einfach alle Kerzen an einem Tag an.

Glosse von Martin Zips

Während der sentimentale Mensch oft unglücklich ist, über die Zweifler und Grübler, die ihm seine weihnachtliche Vorfreude mit Kaufrausch, Glühweinständen und völlig bescheuerten Weihnachtspullover-Fotos auf Instagram zunichtemachen, darf er nun wieder hoffen: Neben den Zweiflern und Grüblern gibt es nämlich auch die Eiferer und Dübler.

Die Eiferer, das sind dem Glauben verbundene Menschen wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Sonntag für Sonntag postet er ein neues Bildchen, auf dem er beim Anzünden der Kerzen seines Tischadventskranzes zu sehen ist. Da Söder ungeheuer eifrig ist, hat er die Bilder offenbar schon vorab aufgenommen. Die Kerzen haben immer die gleiche Länge, auch die Farbe seines Pullovers ändert sich nicht. Damit liegt er im Trend: Wer will schon mit dem Aufstellen seines Weihnachtsbaums bis zum 24. Dezember warten, wenn im Netto bereits seit Wochen "Last Christmas" läuft? Da kann man auch gleich mal alle vier Kerzen anzünden.

Als spirituelles Vorbild noch besser geeignet ist: der Dübler. Er hängt, wie CDU-Chef Friedrich Merz, den Adventskranz an jenen Haken im Wohnzimmer, an dem das restliche Jahr über Schwebestuhl, Kletterseil, Sandsack oder ein lustiges Modellflugzeug von der Zimmerdecke baumeln. Zum Anzünden verwendet der Dübler ein duftendes Hölzchen, wie es sie im Baumarkt zu kaufen gibt. Und da es sich um einen intimen Akt handelt, werden auch nicht ständig neue Fotos gepostet. Eines reicht. So kann Weihnachten kommen! Merz sollte sich allerdings schon überlegen, ob es wirklich eine gute Idee war, den reifengroßen Kranz an Thera-Gummibändern zu befestigen. Er hängt doch ziemlich durch.