Shakira , 46, Popsängerin, hat jetzt ein riesiges bauchtanzendes Ebenbild. Die Skulptur, 6,5 Meter hoch und aus Bronze, wurde in ihrer Geburtsstadt Barranquilla enthüllt. "Ein Herz, das komponiert, Hüften, die nicht lügen, ein Talent wie kein anderes, eine Stimme, die die Massen bewegt, und Füße, die für das Wohl der Kinder und der Menschheit marschieren", schrieb Bürgermeister Jaime Pumarejo auf X. Bei der Enthüllung dabei waren unter anderem die Eltern der Sängerin, die in Miami wohnt. "Es macht mich so glücklich, dies mit meinen Eltern zu teilen und besonders mit meiner Mutter an ihrem Geburtstag", schrieb Shakira auf Instagram.

Detailansicht öffnen (Foto: Kin Cheung/AP)

Louis, 5, britischer Prinz, muss nicht mehr frieren. Der kleine Prinz darf endlich lange Hosen tragen, jubelten Beobachter nach dem weihnachtlichen Kirchbesuch der Royals. Bislang trug der jüngste Sohn von Thronfolger William, 41, und dessen Frau Kate, 41, auch im Winter vor allem Shorts und Kniestrümpfe, der klassische Look für Jungs aus der englischen Oberschicht. Auch im Haus Windsor hat die Kurze-Hosen-Mode Tradition: König Charles III. zeigte als Kind ebenso meist nacktes Bein wie Prinz William. Die lange Hose mit blau-grünem Schottenmuster könnte Louis, so mutmaßt es zumindest das People-Magazin, von seinem großen Bruder George, 10, auftragen. Auf einem Foto aus dem Jahr 2020, das George mit der damaligen Queen Elizabeth, Charles und William zeigt, trug dieser sehr ähnliche Beinkleider.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Matthias Schweighöfer, 42, Schauspieler, kommt mit seinem Kleidungsstil bei seiner Teenager-Tochter nicht gut an. "Sie nimmt mich gar nicht mehr ernst", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Vor Kurzem zum Beispiel habe er sich mit Greta, 15, über Hosen unterhalten. Als er "ganz stolz" seine engen Jeans präsentiert habe, habe ihn seine Tochter als "alt" bezeichnet. "Seitdem trage ich keine Skinny Jeans mehr."

Detailansicht öffnen (Foto: Carlo Allegri/Reuters)

Mariah Carey, 54, "Queen of Christmas", ist wieder Single. Nach sieben Jahren werden die Sängerin und der Tänzer Bryan Tanaka getrennte Wege gehen, berichtet das People-Magazin. Schon vor Weihnachten hatte es Gerüchte gegeben, weil Tanaka nicht mehr bei der "Merry Christmas One and All!"-Tour als Tänzer dabei war. Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete sich der 40-Jährige auf Instagram mit einer emotionalen Nachricht zu Wort und bestätigte die Trennung. Careys 1994 veröffentlichter Hit "All I Want For Christmas Is You" erreicht zuverlässig in jeder Adventszeit die Charts.