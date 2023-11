Shakira Isabel Mebarak Ripoll, wie die Kolumbianerin mit vollem Namen heißt, räumte am Montag vor Gericht in Barcelona die Steuerhinterziehung von insgesamt 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014 ein. Dreimal habe sie "si", ja, gesagt, einmal "gracias", danke, dann sei ihr Auftritt vor Gericht auch schon wieder vorbei gewesen, schreibt die spanische Zeitung El País. Nur zehn Minuten habe der Termin gedauert.

Diesem waren offenbar wochenlange Verhandlungen vorhergegangen. Bislang hatte Shakira nämlich stets ihre Unschuld betont und sich als Opfer einer "erbitterten Verfolgung" durch den Fiskus dargestellt. Durch ihre Kehrtwende entkommt sie nun der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten. Die 46-Jährige wird aber neben einer schon erfolgten Nachzahlung (Shakira hat dem Fiskus 2018 bereits 17,2 Millionen Euro überwiesen) eine Geldstrafe zahlen müssen, deren genaue Höhe bisher nicht bekannt ist.

Nach der Trennung von Piqué ist Shakira nach Miami gezogen, wo aber begann die Beziehung?

Im Kern ging es bei dem Streit um die Frage, wo die Beziehung zwischen Shakira und Fußballprofi Gerard Piqué ihren Anfang nahm. In Barcelona, wo er unter Vertrag stand? Oder auf den Bahamas, wo sie ein Haus hatte und es keine Kapitalertrag- und Vermögensteuer gab, dafür aber ein strenges Bankgeheimnis, ein idealer Ort also, um Geld zu verstecken? Die beiden hatten sich 2010 kurz vor der Weltmeisterschaft in Südafrika kennengelernt, beide auf dem Höhepunkt ihrer Karriere: "Waka Waka" war der offizielle Song zum Turnier, Spanien wurde Weltmeister. Das Paar bekam zwei Kinder, Shakira hatte allerdings stets betont: Erst als der zweite Sohn 2015 geboren wurde, sei sie nach Barcelona gezogen.

Die Finanzbeamten sollen sich viel Mühe gegeben haben, das Gegenteil zu beweisen - Medienberichten zufolge durchstöberten sie ein Jahr lang das Leben des Popstars, durchforsteten soziale Netzwerke, besuchten Fitnessstudios und exklusive Friseure (Shakiras Locken sind Teil ihrer Marke), um herauszufinden, wo die Sängerin denn nun den Hauptteil ihrer Zeit verbracht hat und dementsprechend steuerpflichtig war. In dem Prozess sollten 117 Zeugen aussagen, die in persönlichem und beruflichem Kontakt zu der Kolumbianerin standen.

Inzwischen lebt Shakira nicht mehr in Barcelona, sondern in Miami, nach zehn Jahren haben sie und Piqué sich Mitte 2022 getrennt, er soll sie mit einer Studentin betrogen haben. Die Affäre flog auf, weil ihre Rivalin sich an der Erdbeermarmelade der weltberühmten Sängerin bedient haben soll. Die Trennung verarbeitet Shakira auch musikalisch - und veröffentlichte einen Song nach dem anderen über ihren Ex. Nach der Einigung ließ sie nun erklären: "Ich muss meine Schlachten wählen." Das Wichtigste seien jetzt ihre Kinder.