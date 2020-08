Libanon:Schwere Explosion erschüttert Beirut

Von Moritz Baumstieger und Paul-Anton Krüger

Im Zentrum der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Montagabend zu einer schweren Explosion gekommen. Bilder aus den sozialen Medien zeigen, wie über dem Hafengelände oder in seiner Nähe zunächst eine Rauchsäule aufsteigt, auf den eine sich pilzförmig ausbreitende Druckwelle folgte. Diese richtete in naheliegenden Straßen der Innenstadt große Zerstörung etwa in Einkaufszentren an, wie zum Beispiel Bilder aus dem Beirut Souk, dem ehemaligen Basargelände zeigen. Selbst in mehreren Hundert Meter Entfernung brachen Fenster und Balkontüren, rissen schwere Äste von Bäumen ab und stürzten Mauern ein.

Die Korrespondenten mehrer internationaler Medien berichteten von Schäden in ihren Wohnungen, die teils mehr als einen Kilometer entfernt liegen. Die libanesische Armee half dabei, die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Über mögliche Opfer gab es zunächst nur ungenaue Angaben, der libanesische Gesundheitsminister sprach von "Dutzenden Verletzten". Auch die Hintergründe der Explosion blieben zunächst unklar, gaben aber Raum für unterschiedlichste Interpretationen.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, am Hafen sei in einem Lagerhaus in Nähe mehrerer Getreidespeicher ein Feuer ausgebrochen. Den ersten Einschätzungen libanesischer Offizieller zufolge war die Explosion hingegen auf den Brand in einer Feuerwerksfabrik oder einem Lager von Feuerwerkskörpern zurückzuführen.

Einige politische Beobachter hingegen gingen nicht von einem Unfall aus und tippten wegen der Größe der Explosion eher auf einen Luftangriff oder auf die Detonation einer Bombe. In den vergangenen Tagen war es im Grenzgebiet mit Israel zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Die israelische Luftwaffe hatte noch in der Nacht iranische Ziele in Syrien bombardiert. In den Tagen zuvor hatte nach israelischen Angaben ein Kommando der von Iran unterstützten Schiiten-Miliz Hisbollah versucht, nach Israel einzudringen. Die Armee hatte das Feuer eröffnet.

Auch wird für Freitag ein brisantes Gerichtsurteil erwartet: Ein Sondertribunal der Vereinten Nationen will dann sein Urteil über vier Mitglieder der Hisbollah verkünden, die verdächtigt werden, vor 15 Jahren bei dem Bombenattentat auf den damaligen Premier Rafik Hariri beteiligt gewesen zu sein. Diese These befeuerten noch unbestätigte Berichte von einer zweiten Explosion in der Nähe des Hauptquartieres der Partei Zukunftsbewegung, der Hariris Sohn vorsteht. Saad Hariri, der das Land nach dem Tod seines Vaters ebenfalls viele Jahre als Premier führte, bis er im Herbst 2019 zurücktrat, sei jedoch unverletzt geblieben.