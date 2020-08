Trump: Explosion in Beirut scheinbar ein Anschlag

US-Präsident Donald Trump hält einen Unfall in Beirut für unwahrscheinlich.

Seine Generäle gingen von einer Art Bombe aus, so der US-Präsident. Libanon selbst spricht von ungesichert gelagerten, hochexplosiven Stoffen in dem Hafenviertel. Kanzlerin Merkel bietet Unterstützung an.

US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut von einem Anschlag gesprochen. Seine Generäle gingen angesichts der Art der Detonation davon aus, dass es sich um eine Art Bombe gehandelt haben müsse, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Explosion deute nicht auf einen Unfall hin. Die USA "stehen bereit, Libanon zu helfen", sagte Trump.

Von offizieller libanesischer Seite gab es am Dienstag zunächst keine Aussagen zu einem möglichen Anschlag oder politischen Hintergrund der Explosion, bei der Dutzende Menschen starben und Tausende verletzt wurden. Regierungsvertretern zufolge lagerten in dem Hafenviertel, in dem sich der Vorfall ereignete, aber ungesichert hochexplosive Stoffe, Premierminister Hassan Diab sprach der Agentur AFP zufolge von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Das Salz wird zur Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoff verwendet.

Vor Trumps Statement hatte sich bereits US-Vizepräsident und Außenminister Mike Pompeo zu der Explosion in Beirut geäußert und Libanon Unterstützung in Aussicht gestellt. Die US-Regierung beobachte die Entwicklung genau und stehe bereit, das libanesische Volk zu unterstützen, sich von der Tragödie zu erholen, erklärte er. Der Vorfall stelle eine "zusätzliche Herausforderung in einer Zeit der ohnehin tiefen Krise" dar.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich erschüttert über die verheerende Explosion. "Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung", zitierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer die Kanzlerin bei Twitter. "Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten." Das Auswärtige Amt schrieb bei Twitter, auch Mitarbeiter der Botschaft in Beirut seien unter den Verletzten. Deutschland stehe Libanon "in dieser schweren Stunde" zur Seite. Derzeit werde geprüft, welche Hilfe Deutschland "unverzüglich" anbieten könne.

UN-Generalsekretär António Guterres ließ über einen Sprechr den Familien der Opfer, aber auch dem libanesischen Volk und der Regierung sein "tiefstes Beileid" ausrichten. Guterres wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung, darunter seien auch einige Mitarbeiter der UN, die in dem Land arbeiten. "Die Vereinten Nationen verpflichten sich weiterhin, Libanon in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und helfen aktiv bei der Aufarbeitung dieses Vorfalls", hieß es weiter.