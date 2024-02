Der britische Monarch ist an Krebs erkrankt, Prinz Harry fliegt aus den USA ein, Fotografen sollen Abstand halten. Selbst sagt der 75-Jährige, er wolle so schnell wie möglich in die Öffentlichkeit zurückkehren.

Von Michael Neudecker, London

Der Buckingham Palast veröffentlichte am Montagabend eine Mitteilung, vier Absätze lang: König Charles III. hat Krebs. Die Diagnose sei gestellt worden, als der 75-jährige König vor Kurzem wegen einer Prostata-Vergrößerung im Krankenhaus behandelt wurde. Charles, der am Montag vom Gut der Royal Family in Sandringham nach London zurückkehrte, sei "seinem Ärzteteam dankbar für das rasche Handeln", außerdem sei er positiv gestimmt, was die Behandlung angehe. Er wolle "so schnell wie möglich" in die Öffentlichkeit zurückkehren.