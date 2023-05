Von Marten Rolff und Leopold Zaak

Zahlreiche ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen dem Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens schwere Vorwürfe: Er soll Angestellte beleidigt und gedemütigt haben, einige werfen dem Gastronomen sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vor. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte über die Vorwürfe berichtet. Der Koch ist Geschäftsführer des Restaurants "Überfahrt - Christian Jürgens" am Tegernsee, das zur Gourmet-Hotelgruppe Althoff gehört. Wie das Unternehmen auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mitteilte, wurde Jürgens am Freitag freigestellt.

Der Medienbericht zeichnet das Bild eines Spitzenkochs, der seit mehr als 20 Jahren führend in der Sterneküche tätig ist und in dieser Zeit systematisch seine Macht missbraucht haben soll. Er soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder schikaniert und beschimpft haben. Ein Sommelier habe demnach seinen Job gekündigt, nachdem Jürgens ihm eine Ohrfeige gegeben haben soll. Mehrere Angestellte berichten, Jürgens habe ihnen in den Genitalbereich gefasst oder ihnen gegenüber sexuelle Andeutungen gemacht.

Jürgens, der auch früher als Kolumnist für das SZ-Magazin schrieb, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Dem Spiegel ließ er über eine Anwältin ausrichten, die Vorwürfe gegen ihn seien "unwahr" und hätten "zu keinem Zeitpunkt" stattgefunden. Er bezeichnete die Aussagen seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als "rufschädigend".

Die Vorwürfe gegen Jürgens beziehen sich annähernd auf dessen gesamte Laufzeit als Küchenchef. Seinen ersten Stern erhielt Jürgens im Jahr 1998, als er im Münchner Restaurant "Am Marstall" arbeitete. Im oberpfälzischen Restaurant "Kastell" erkochte er 2002 seinen zweiten Stern. Schon in dieser Zeit gab es Beschwerden gegen ihn. Das Hotel, zu dem das Restaurant damals gehörte, will den Koch ermahnt haben, leitete aber offenbar keine Schritte gegen ihn ein.

Die Althoff-Gruppe, zu der das Restaurant "Überfahrt" von Jürgens gehört, teilte nun mit, dass man über die Vorwürfe erschüttert sei. "Das Wohl aller bei uns Mitarbeitenden und die Aufklärung stehen jetzt im Vordergrund." Eine Kanzlei sei damit beauftragt worden, die Vorwürfe gegen Jürgens zu prüfen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es schwere Vorwürfe über das Verhalten von Sterneköchen gibt. Die Branche steht seit Längerem wegen ihrer harten Arbeitsbedingungen massiv in der Kritik. Vor allem im Zuge der "Me Too"-Debatte gab es immer wieder Medienberichte, die Druck, Ausbeutung und Übergriffigkeit in der Spitzengastronomie thematisieren. Die New York Times etwa berichtete 2021 über das weltbekannte Restaurant "Willows Inn" im US-Bundesstaat Washington, in dem Mitarbeiter mit Drogen betäubt und sexuell belästigt worden seien sollen. Auch das "Noma" in Kopenhagen, das fünf Mal zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde, stand zu Beginn des Jahres im Fokus weltweiter Berichterstattung, weil es einen Teil seiner Mitarbeiter nicht angemessen bezahlt haben soll. In Deutschland gab es ebenfalls bereits Vorwürfe gegen verschiedene Restaurants.