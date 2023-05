Von Iris Mayer und Verena Mayer, Dresden

Ganz am Ende wendet sich der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel an die Angeklagten. "Ein persönliches Wort, wenn ich das darf", sagt er zu Rabieh, Wissam, Mohamed, Abdul Majed, Bashir und Ahmed - Brüder und Cousins aus der Berliner Großfamilie R. Sie alle seien doch inzwischen alt genug, um selbst zu bestimmen, ob sie weitere Straftaten verüben wollten. Unabhängig vom Willen der Familie, der sie angehören und die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung gebracht wird. "Es ist Ihre Entscheidung, was Sie aus Ihrem Leben machen."