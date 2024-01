"Der Regierende Bürgermeister geht an jeden Ort dieser Stadt": Kai Wegner (Mitte) bei seinem Auftritt in Kreuzberg.

Von Jan Heidtmann und Verena Mayer, Berlin

Am Dienstag bestiegen die Mitglieder des Berliner Senats schwarze Reisebusse, um ihre wöchentliche Sitzung abzuhalten. Die Reise ging nach Kreuzberg und dort unter anderem in den Görlitzer Park. Umringt von Personenschützern und Polizeibeamten bahnte sich die schwarz-rote Regierung ihren Weg quer durch die Grünanlage, während 200 Mitglieder mehrerer Anwohnerinitiativen "Haut ab!" skandierten. Auf die Frage, was er hier wolle, sagte Kai Wegner (CDU): "Der Regierende Bürgermeister geht an jeden Ort dieser Stadt."