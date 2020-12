Ein Prüfbericht stellt klar: Am Unglück in Genua war nicht das Wetter schuld. An einem entscheidenden Träger wurde seit 1993 keine Wartung vorgenommen. Selbst Warnungen des Bauherren waren ignoriert worden.

Von Oliver Meiler, Rom

467 Seiten, 14 Kapitel und ein deutliches Fazit: Der Ponte Morandi in Genua wäre nicht eingestürzt, wenn die Firmen und Ämter, die über die Jahrzehnte hinweg für den Unterhalt der Brücke zuständig waren, sie gepflegt hätten. Der Bericht von vier Universitätsprofessoren, die von der Untersuchungsrichterin Angela Nutini mit der Prüfung der Einsturzursachen beauftragt wurden, lese sich "wie eine Sentenz", schreibt die Zeitung La Repubblica. Und er fügt den Angehörigen der 43 Todesopfer weiteren Schmerz zu. Weder die Unwägbarkeit des Schicksals noch das Wetter spielten eine entscheidende Rolle. Zentral war die mangelhafte Ernsthaftigkeit der Menschen im Umgang mit dem kühnen Bauwerk.

Die Schrägseilbrücke über das Val Polcevera, mehr als einen Kilometer lang, eingeweiht 1967, war am 14. August um 11.36 Uhr kollabiert. Über Genua erging gerade ein Unwetter mit starken Winden. Es war Ferienzeit, 35 Autos und drei Lastwagen stürzten in die Tiefe. An einem normalen Werktag wären viel mehr Autos unterwegs gewesen, ein kleines Wunder in der Tragödie. In der unmittelbaren Folge mutmaßte die Autobahnbetreiberin, Träger 9, der als erster nachgab, sei von einem Blitz getroffen worden. Aber das war nicht der Fall, die Gründe lagen tiefer, in der Fahrlässigkeit. Die größte Katastrophe auf dem italienischen Straßennetz seit Menschengedenken hätte vermieden werden können.

Zentral ist Beweisstück 132, das Kapitel von Träger 9. Die Eisengarne darin, die die Struktur in diesem Punkt der Brücke hätten tragen sollen, waren total zerschunden - die dicken Bündel waren nur noch dünne Fäden. "Der Grund, der den Einsturz einleitete", schreiben die Experten, "war die Korrosion im oberen Teil von Träger 9." Weiter: "Wären die Kontrollen und die Wartung korrekt ausgeführt worden, wäre es höchstwahrscheinlich nicht zum Einsturz gekommen." Und: "Obschon die Risiken des Zerfalls bekannt waren, wurde nicht genügend aufgepasst."

Bauherr Riccardo Morandi warnte vor Verschleiß

Gewarnt war man schon lange gewesen, nämlich seit den 1980er-Jahren - und zwar durch den Bauherrn persönlich. Riccardo Morandi, ein gefeierter Ingenieur, war weniger als zwanzig Jahre nach der Einweihung des stolzen Viadukts von der Autobahnbetreiberin Autostrade beauftragt worden, den technischen Zustand zu prüfen. Und Morandi war in seinem Papier denkwürdig selbstkritisch. Er schrieb von "einem bereits stark verbreiteten Verschleiß", der viel größer sei, als sie es beim Bau hätten voraussehen können.

"Über die Jahre hinweg wurden auch die Ratschläge des Ingenieurs missachtet", heißt es jetzt im Rapport der Experten, und das ist angesichts der Außergewöhnlichkeit des Bauwerks schon sehr erstaunlich. An Träger 9 war seit 1993 nichts mehr gemacht worden.

Der Rapport ist nun das Herzstück im Beweisverfahren zu den Einsturzursachen, fortgesetzt wird es im Januar. Mehr als siebzig Manager, Beamte und Techniker sind angeklagt wegen fahrlässiger Tötung in 43 Fällen. Die Brücke ist unterdessen ganz abgerissen und durch eine neue ersetzt worden, entworfen von Genuas Stararchitekten Renzo Piano, im vergangenen Sommer wurde sie eingeweiht. Sie heißt Genova San Giorgio, wie der Stadtheilige.