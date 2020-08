Von einem "Wunder" wird in italienischen Medien gesprochen - wurde die neue Brücke Ponte San Giorgio doch in vergleichsweise kurzer Zeit fertiggestellt.

43 Menschen starben, als vor zwei Jahren eine Autobahnbrücke in Genua einstürzte. Die Einweihung der neuen Brücke ist ein Symbol mitten in der Coronakrise: Für den schnellen Wiederaufbau in einem Land, in dem selten etwas schnell geht.