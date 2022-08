Von Anna Fischhaber und Christian Wernicke

Was genau passiert ist am späten Montagnachmittag? Auch 24 Stunden nach dem gewaltsamen Tod eines 16-jährigen Flüchtlings direkt neben der Sankt-Antonius-Kirche in einem Innenhof der Dortmunder Nordstadt hat Oberstaatsanwalt Carsten Dombert mehr Fragen als Antworten. Etwa diese: "Warum hat die Polizei bei diesem Einsatz eine Maschinenpistole mitgeführt?" Und vor allem diese: "Was hat sich da zugetragen auf dem Hof, bevor die Schüsse fielen?"