Keine Schule, kein Kindergarten, keine Krippe. Während manche Kinder bei dieser Nachricht freudig auf und ab hüpften, gerieten einige Eltern in Panik.

Wer betreut die Kinder? Kann ich trotzdem Homeoffice machen? Gehört Oma wirklich zur Risikogruppe oder darf man sie einspannen? Und die wichtigste Frage: Wie schaffen wir es, dass wir in den nächsten fünf Wochen nicht die Wände hochgehen, wenn wir die ganze Zeit aufeinander hocken?

Viele der Tipps für verregnete Ferientage (Museum, Schwimmbad, Indoor-Spielplatz) eignen sich für die Coronakrise nicht, schließlich sollte man Menschenansammlungen meiden. Treffen sich Eltern und Kinder in Kleingruppen zu Hause, ist dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité zufolge die Gefahr um ein Vielfaches geringer.

In seinem Podcast auf NDR Info erklärt er, dass bei privaten Verabredungen meist immer wieder dieselben Menschen aufeinander treffen, wodurch keine langen Infektionsketten zustande kommen können - anders als beispielsweise auf dem Pausenhof, wo sich täglich Hunderte Schüler mischen. Doch die meiste Zeit wird man auf sich gestellt sein, besser also, man hat ein paar Ideen in petto.

Plan machen

Was Kinder am allerwenigsten mögen, sind unvorhergesehene Ansagen. Sich also nach dem Frühstück an den Laptop zu setzen und dem Nachwuchs "Spiel was" herüberzurufen, wird nicht funktionieren. Eltern sollten sich also einen möglichst genauen Plan machen, am besten gemeinsam mit allen Familienmitgliedern: Wie viel ungestörte Zeit braucht man fürs die Arbeit im Homeoffice mindestens? Was könnten die Kinder in der Zeit tun?

Ein Beispiel: 8-8.30 Uhr Frühstück, 8.30-9 Uhr Mama macht Homeoffice, das Schulkind übt Mathe mit der Antolin-App, das kleine Kind steckt eine Giraffe aus Bügelperlen.

Den Plan sollte man aufschreiben oder aufmalen und ihn gut sichtbar aufhängen. Bei den Zeitslots ist zu beachten, dass sich Kinder nicht so lange konzentrieren können wie Erwachsene. Faustregel: etwa doppelt so viele Minuten, wie das Kind alt ist. Während man also von einem zehnjährigen Kind schon erwarten kann, dass es 20 Minuten eigenständig rechnet oder liest, werden Kindergartenkinder wesentlich schneller wieder Ansprache oder einen neuen Vorschlag brauchen.

Und zwischendurch: Disco

Kinder brauchen viel Bewegung, also: mindestens einmal pro Stunde eine Tanz- oder Hüpfrunde einlegen. Das schadet auch den Erwachsenen nicht. Die Kinder dürfen dazu eine Playlist erstellen (einzige Bedingung: kein "Veo Veo"), das Wohnzimmer in einen Nachtclub umbauen (Fensterläden runter, vielleicht liegt auf dem Dachboden auch noch die alte Discokugel) oder einen eigenen Corona-Tanz erfinden. Auch gut: einen Boxsack aufhängen, sofern vorhanden. Mit dem kommt man wirklich schnell aus der Puste, und Aggressionen abbauen kann ja manchmal auch nicht schaden.

Singen macht glücklich

In Italien werden bereits Konzerte in den Innenhöfen der Palazzi organisiert, am Wochenende sollen Flashmobs auf den Balkonen stattfinden, zu denen gerade in den sozialen Medien aufgerufen wird. Motto: raus auf den Balkon, singen und sich selbst beklatschen für die Disziplin, am besten alle zusammen. Was für die Großen funktioniert, gilt auch für die Kleinen. Wieso also nicht das alte Liederbuch heraussuchen oder gleich auf der Playstation ein Karaoke-Programm besorgen und dann singt die Familie eine Runde zusammen.

Mit Essen spielt man

Manchmal ist es ganz schön anstrengend: das gemeinsame Familienessen am Abend. Die Kleinen mögen am liebsten "Nudeln mit nix". Jetzt, wenn das Virus alle ins Haus zwingt, ist endlich Zeit zum Kochen. Und für ein Essen, das auch die Kinder mögen, weil sie selbst Hand angelegt haben. Wie wäre es zum Beispiel mit weißen Mäusen zum Abendbrot? Eine kleine Mozzarella-Kugel oder ein hart gekochtes Ei fungiert als Mausrumpf. Die zwei Ohren bestehen aus einer dünn geschnittenen Radieschen-Scheibe, Augen und Nase aus Nüssen. Fehlen noch: Schnurrhaare aus Schnittlauch (gesund!) und ein Mund aus Ketchup (lecker!).

Fenster bemalen

Malen geht natürlich immer. Nur: So ein Blatt Papier ist schnell voll. Warum also nicht gleich das ganze Fenster bemalen lassen. Das ist eine riesige Fläche und sichert damit eine lange Beschäftigung. Außerdem sieht es toll aus und macht auch an den folgenden Tagen beim sehnsuchtsvollen Blick nach draußen noch gute Laune. Alles, was man dazu braucht: Fingerfarben. Am besten vorher an einer Ecke ausprobieren, dass sie auch wieder abgehen.

Detailansicht öffnen Toddler girl playing with finger paint making imprints on her chest model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT Toddler girl playing with finger paint making imprints on her chest model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY GEMF03029 (Foto: imago images/Westend61)

Pizza-Spiel

Auch Eltern müssen sich zwischendurch ausruhen. Dabei hilft zum Beispiel das Pizza-Spiel: Der Erwachsene legt sich auf den Boden (und schläft heimlich), Decke drauf, das ist der Pizzaboden. Und dann suchen die Kinder nacheinander Belag aus der Wohnung, weiße Kissen als Mozzarella, braune Teller als Salami. Das macht viel Chaos, aber man hat ja jetzt Zeit zum Aufräumen.

Von der Rolle

Detailansicht öffnen Boy inside a cardboard box painted with a saber toothed tiger model released Symbolfoto property rel Boy inside a cardboard box painted with a saber-toothed tiger model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PSTF00020 Boy Inside a cardboard Box Painted With a Saber toothed Tiger Model released Symbolic image Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PSTF00020 (Foto: imago/Westend61)

Wohin eigentlich mit den ganzen Klopapierrollen aus dem Hamsterkauf? Daraus lässt sich super eine Kugelbahn bauen. Dazu die Rollen bunt anmalen, Löcher reinschneiden, durch die die Kugeln von einer Röhre in die andere kullern können, und schließlich die Versatzstücke mit Kleber an eine Wand aus Pappkarton kleben. Oder: Die Kinder aus den Klorollen Knallbonbons basteln lassen und sich dann gemeinsam über den Überraschungsinhalt freuen. Wer große Kisten zu Hause herumstehen hat, ist noch besser dran. Daraus lassen sich nämlich nicht nur Häuser oder Flugzeuge bauen, sondern zum Beispiel auch eine Parkgarage für Matchbox-Autos, ein Süßigkeitenautomat (Süßigkeiten sind in Krisenzeiten nämlich ein Teil der Lösung), wilde Tiere oder ein Bilderrahmen. Und dann gegenseitig mit den Handys fotografieren.

Eier. Wir brauchen Eier!

Kindergärtner und Erzieherinnen wissen: Es bastelt sich besser mit einem konkreten Projekt. Sankt Martin, Fasching, Ostern - kein Fest ohne die passenden Bastelarbeiten im Kindergarten. Das geht natürlich genauso gut daheim, vor allem so kurz vor Ostern. Da Eier im Gegensatz zu Klopapier und Nudeln derzeit noch überall zu haben sind, dürfte das kein Problem sein. Aus einer Sechserpackung Eier lässt sich eine kleine Kükenschar formen. Die Eier ausblasen, halbieren, eine Eihälfte mit Watte füllen, aus schwarzer Pappe die Augen und aus roter Pappe den Schnabel formen und aufkleben. Auch die Eierpackung geht nicht verloren. Man kann sie mit Fingerfarben bemalen, grünes Ostergras hineintun und einen Henkel aus Papier basteln, fertig ist das Osterkörbchen. So geht leicht ein Nachmittag rum.

Sinnvolles tun

Stichwort Aufräumen. Gemeinsam zu Hause sein, kann auch bedeuten: Sachen machen, zu denen man sonst nie kommt. Kaum zu glauben, aber wahr: Gemeinsames Socken-Sortieren mit Kindern kann wirklich Spaß machen. Vor allem, wenn man einen Podcast dazu hört. Oder zusammen ein Kellerregal ausräumen, einmal die Topf-Schublade in der Küche sauber machen, solche Sachen eben. Das gibt das Gefühl, dass es auch in diesen Zeiten gut ist, eine Sache zu machen, die etwas bringt und bei der man ein Erledigt-Gefühl hat.

Sinnvolles tun 2

Detailansicht öffnen Little boy crouching on the floor at home playing with building bricks model released Symbolfoto pro Little boy crouching on the floor at home playing with building bricks model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ZEDF01283 (Foto: imago/Westend61)

In der großen Kiste haben sich in den vergangenen Jahren so viele Legosteine angesammelt, alles Herzenswünsche zu Weihnachten und Geburtstagen: das legendäre Star Wars Millennium Falcon Raumschiff (1351 Teile), damals voller Eifer zusammengebaut, anschließend in seine Einzelteile zerfallen und mittlerweile vermischt mit Dino Jurassic World (716 Teile) und der City Polizeiwache (897 Teile). Wie gut, dass die Originalverpackungen noch da sind - das erhöht den Wiederverkaufswert. Endlich ist genügend Zeit, die Teilchen zu sortieren und zuzuordnen. Sobald ein Sortiment vollständig in Tütchen verpackt ist, kommt es auf Ebay, und das Kind kriegt den Erlös als Belohnung.

Urlaub daheim

Nicht nur auswärts arbeiten ist jetzt schwierig, auch in den Urlaub fährt wahrscheinlich kaum jemand mehr. Da hilft nur: Urlaub daheim machen. Ein paar Ideen dafür: Zelt im Wohnzimmer aufbauen und darin übernachten. Schlafzimmer in einen Spielplatz umfunktionieren, nirgends hüpft es sich so schön wie im Elternbett. Aber Achtung: Womöglich schließen auch bald die Möbelhäuser und ein neuer Lattenrost ist schwierig zu bekommen. Und natürlich: In der Badewanne einen Pool einlassen - und nicht schimpfen, wenn die Kinder den Pool in ein Meer umwandeln und mit den Wellen das Bad unter Wasser setzen. Also Taucherbrille auf - und los!

Druck rausnehmen

Mindestens ebenso wichtig wie eine Struktur: Keine zu hohen Erwartungen an sich selbst und die Kinder stellen. Wenn jetzt mehr Medien konsumiert werden, dann ist das halt so. Im Homeoffice und in der Quarantäne gilt nämlich auch: nur kein Stress. Die Zeit, die man früher mit blödsinnigen Bus- und Zugfahrten zum Arbeitsplatz verplempert hat: Am besten zum Ausschlafen nutzen. Zumindest viele ältere Kinder lieben nichts mehr als ausschlafen. Warum sie bisher immer um sechs Uhr morgens aufstehen mussten, um völlig übernächtig in die Schule zu hetzen, wo meist irgend ein Lehrer krank war und deshalb ein Film gezeigt wurde? Der bayerische Lehrplan forderte von den Jüngsten vor allem eines: eiserne Disziplin. Jetzt herrscht halt mal Zwangsruhe. Und vor dem Badezimmer steht man auch nicht mehr Schlange.