Boris Becker, 55, Ex-Tennisspieler und Ex-Häftling, erholt sich nach seinen Gefängnismonaten in Afrika. "Es ist der letzte Tag im Jahr, und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist", sagte Becker in einem Video, das er am Samstag auf Instagram hochlud. "Jetzt ist es vorbei, und ich glaube, ich bin stärker herausgegangen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor." Becker war oberkörperfrei vor einem Strand und Palmen zu sehen, im Hintergrund rauschten Wellen. Als Ort war São Tomé und Príncipe angegeben, aus dem afrikanischen Inselstaat kommt die Familie von Beckers Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Becker war Mitte Dezember - nach 231 Tagen Haft wegen Insolvenzdelikten - freigekommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Melanie Chisholm, 48, früheres Mitglied der britischen Pop-Band Spice Girls, hofft auf eine Wiedervereinigung mit Victoria Beckham. Das sagte die auch als "sporty spice" bekannte Mel C der Londoner Times in einem am Samstag veröffentlichten Interview-Bericht. "Das wäre der ultimative Traum", sagte die Sängerin. "Die Tür steht immer offen für Victoria, wir würden liebend gerne sehen, dass sie zurück wäre. Wir drücken die Daumen." Mel C, Mel B (Melanie Brown), Emma Bunton und Geri Halliwell hatten sich zuletzt 2019 zu gemeinsamen Auftritten wieder zusammengeschlossen, allerdings ohne Beckham.

Detailansicht öffnen (Foto: Denis Pellerin/via Reuters)

Brian May, 75, Queen-Gitarrist, wird von König Charles III. zum Ritter geschlagen. Der 75-Jährige erhalte einen Ritterorden und heiße künftig Sir Brian, teilte der Palast in der Nacht zum Samstag mit. "Ich betrachte es als eine Art Auftrag, das zu tun, was man von einem Ritter erwarten würde - für Gerechtigkeit zu kämpfen, für Menschen zu kämpfen, die keine Stimme haben", sagte May der britischen Nachrichtenagentur PA. Es ist das erste Mal, dass König Charles die "New Year Honours" absegnet. Traditionell ehrt das Königshaus damit zum Jahreswechsel zahlreiche Menschen mit Orden und Auszeichnungen für ihren gesellschaftlichen Einsatz.

Detailansicht öffnen (Foto: Victoria Jones/dpa)

Julian Assange, 51, Wikileaks-Gründer, hofft auf einen Hafturlaub, um an der Beerdigung seiner guten Freundin Vivienne Westwood teilzunehmen. Die britische Modedesignerin war am Donnerstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Der Australier Assange sitzt seit 2019 in einem britischen Gefängnis, nachdem er zuvor jahrelang auf dem Gelände der Botschaft von Ecuador in London Zuflucht gefunden hatte. Die USA wollen seine Auslieferung erreichen. Sie werfen ihm Spionage vor. Westwood galt als eine seiner treusten Unterstützerinnen. Assanges Ehefrau Stella sagte der Zeitung Sydney Morning Herald: "Julian wird um eine Sondergenehmigung bitten", um bei der Beerdigung dabei zu sein.