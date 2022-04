Boris Becker:Zwischen Sieg und Schürfwunde

Vergangenen Mittwoch in London: Boris Becker trifft am Gericht ein.

Von Michael Neudecker, London

Boris Becker war schick essen am Donnerstagabend, in einem edlen Fischrestaurant im Londoner Viertel Mayfair. Er habe dabei "eine weltmännische Figur" abgegeben, begleitet von "seiner glamourösen Freundin Lilian de Carvalho Monteiro", schrieb die Daily Mail am Freitag. In der Überschrift des Artikels stand, dass er einen mehrfarbigen Schal trug, und damit ist man schon mittendrin im Leben des früheren Tennisprofis Boris Becker, 54, aus Leimen, Baden-Württemberg.