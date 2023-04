Der kleine Liam entdeckt, dass in seinem Schulbuch Sediment- und magmatisches Gestein verwechselt werden. Wie verhält man sich da als Fünftklässler, wenn man keinen Ärger haben will?

Von Martin Zips

Besserwisser sind einsam. Sehr einsam. Das weiß jeder, der in der Grundschule mal seine Lehrerin darauf hingewiesen hat, dass man Goethe mit "h" schreibt und anschließend eine fette Ermahnung kassiert hat. Lieber schön im Strom schwimmen und nur nicht vorlaut sein, sonst macht man sich noch unbeliebt.

Wobei: Liam war das in dem Moment egal. Als der Fünftklässler einer Grundschule im US-amerikanischen Fauquier County bemerkte, dass sein Schulbuch Sediment- und magmatisches Gestein verwechselte, da meldete er sich im Unterricht zu Wort. Das war mutig, denn manche Lehrer schicken solche Typen sofort ins Schulbüro, weil sie den Unterricht stören. Nicht so Frau Porter, offenbar eine geborene Pädagogin und Seele von Mensch. Der örtlichen Zeitung Fauquier Times erzählte sie später, ihre erste Reaktion sei gewesen: "Ich muss was falsch gemacht haben. Das Lehrbuch hat immer Recht."

Nein! Hat es nicht! Aber auch im Lehrerzimmer muss man natürlich vorsichtig sein. Deshalb wandte sich Frau Porter zunächst an Frau Correll, ihre Fachgebietsleiterin. Im Kollegenkreis gilt es den kleinen Dienstweg unbedingt einzuhalten. Frau Correll bedankte sich für den interessanten Hinweis und wandte sich schriftlich an den Buchverlag, worauf dieser Frau Correll, Frau Porter und dem kleinen Rotzfratz einen Brief schrieb, in dem man Freude darüber heuchelte, dass Liam "im Unterricht so gut aufgepasst habe". Das Verlagsimage ist seitdem natürlich dahin.

Man kann jetzt nur hoffen, dass Liam sein Erfolg nicht zu Kopf steigt. Dass das Kind nicht überall nach Fehlern zu suchen beginnt und sich und andere in den Wahnsinn treibt. Sonst bekommt er im Pausenhof vielleicht noch einen Sedimentgestein übergebraten. Und das wäre die Sache ja auch nicht Wert.

