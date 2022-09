Tankstellenmord in Idar-Oberstein

Trauernde im September 2021 am Tatort in Idar-Oberstein. Zuvor hatte ein Mann einen Angestellten der Tankstelle erschossen, weil der auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Von Annette Ramelsberger und Benedikt Warmbrunn

Ein junger Mann, kurz vor dem Abitur, der in einer Tankstelle aushalf - wie so viele junge Leute, die sich ein bisschen Geld verdienen wollen. Dazu ein Kunde, der sich an der Tankstelle einen Kasten Bier holen wollte - eine Konstellation, die eigentlich kein Konfliktpotenzial enthält. Aber der Kunde trug keine Maske, und es war der 21. September 2021. Da herrschten noch strenge Corona-Bestimmungen.