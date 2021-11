Von Philipp Bovermann

Gesellschaftliche Spaltungen waren früher ein abstraktes Phänomen. Dann kam Twitter, der Live-Monitor für Themen, bei denen es kracht. Ein Blick auf die zurzeit im Trend liegenden Hashtags genügt, um sich über den aktuellen Stand des Wer-gegen-wen zu informieren. Twitter, so könnte man sagen, ist so was wie die Bunte. Nur eben für Hass statt für Liebe.