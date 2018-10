3. Oktober 2018, 19:00 Uhr München heute Zehntausende bei Demo / Bewährungsstrafe für Taxifahrer / Apple-App warnt vor Luft

Von Sara Maria Behbehani

Heute ist deutlich geworden, was passieren muss, damit einem AfD-Landtagskandidaten auf Twitter die Worte "Mir wird ganz schlecht ..." entfahren. Zum Beispiel eine Großdemonstration in München, zu der zwischen 21 000 und 40 000 Teilnehmer kommen, um gegen Rassismus und einen Rechtsruck in Gesellschaft und Politik auf die Straße zu gehen. Dieses Zeichen ist dem AfD-Mann wohl übel aufgestoßen.

Tatsächlich durfte sich die AfD von den Demonstranten auch direkt angesprochen fühlen, zielten doch nicht wenige Plakate direkt auf die Partei ab. "Wenn die AfD die Antwort sein soll, wie dumm ist dann die Frage?", hat eine Jugendliche beispielsweise auf ihr Plakat geschrieben, das sie direkt vor der Bühne auf dem Odeonsplatz in die Höhe hielt.

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern war es den Organisatoren wichtig, mit der "Jetzt gilt's"-Demo den "Sommer des Widerstands" ausklingen lassen. "Statt Angst, Hass und Gewalt müssen wir eine Gesellschaft aufbauen, in der Menschenrechte unteilbar sind und vielfältige und selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich", sagte Veranstalterin Laura Pöhler.

DER TAG IN MÜNCHEN

Taxifahrer überfährt Kunden - zwei Jahre auf Bewährung Ein Taxifahrer hat vor einem Jahr einen Kunden überfahren, der dabei schwer verletzt wurde. Zuvor hatte sich der betrunkene Fahrgast geweigert zu zahlen. Zum Artikel

Apple-App befindet Münchner Luft für ungesund Wer das neue Betriebssystem auf sein iPhone geladen hat, bekommt nun auch Informationen über die Luftqualität in der Stadt. Die seien aber oft nicht richtig, ärgert die Stadt. Zum Artikel

Networking mit "Daniela Düsentrieb" und Co: Beer-Pong und Masken für den Po Bei der Start-up-Night der Gründermesse tauschen sich junge Unternehmer aus: "Geile, Idee!", sagt der eine. "Respekt, Alter!", sagt der andere. Zum Artikel

NEUES VON DER WIESN

"Taxi? Kommt heut keines mehr" Wenn sich auf der Wiesn die Zapfhähne schließen, machen sich Tausende auf den Heimweg. Das bedeutet: Chaos, Geschäftemacherei - und manch einer wird ganz sentimental. Zum Artikel

München, was hat die Wiesn nur mit dir gemacht? Auf dem Oktoberfest, wie es heute ist, muss man die Augen so fest vor allem Ekelhaften verschließen, dass man auch das Schöne nicht mehr sehen kann. Zeit, dass sich etwas ändert. Zur Polemik

Die besten Wanderwege über die Wiesn Das Oktoberfest ist verkannt als lohnendes Bergsteigerziel, denn es verlangt teils viel Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Drei Tourenvorschläge für Einsteiger und Geübte. Zur Glosse

Masego - Lady Lady Tour | 04.10. Muffathalle Funky, fantastisch und phänomenal. Micah Davis aka Masego gilt als virtuoser Saxophonisten-Rapper. Er kreiert geniale Songs - wir freuen uns!

Der Geldkomplex | 04.10. Marstall Suse Wächters Puppen und Jürgen Kuttners Redetalent sind national bekannt und haben ein neues Theaterprojekt auf die Beine gestellt: Darin geht es um Franziska Gräfin zu Reventlow und ihre ständigen Geldprobleme.

Carpet + Instrument | 04.10. Milla - Live Club Carpet feiert ein neues Albumrelease. Indie, Rock, Jazz und eine Prise Experimentierfreude ergeben das neue Album "About Rooms and Elephants".

WÄHRENDDESSEN IN...

Triest: Wasser aus dem Meer gestohlen

Ein Bayer hat in Italien Tausende Liter Wasser aus dem Meer gestohlen und wollte es in einem Laster nach Bayern fahren. Das Wasser habe er für ein Aquarien-Geschäft gebraucht, gab er an, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Sie forderte den Deutschen auf, das Wasser wieder ins Meer zu kippen. Zum Artikel

