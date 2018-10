2. Oktober 2018, 12:59 Uhr Nach der Party "Taxi? Kommt heut' keines mehr"

Wenn sich auf der Wiesn die Zapfhähne schließen, machen sich Tausende auf den Heimweg. Das bedeutet: Chaos, Geschäftemacherei - und manch einer wird ganz sentimental.

Von Camilla Kohrs , Magdalena Latz und Anton Rainer

Es ist 23 Uhr, still ruht der Goetheplatz. Einzelne Passanten spazieren entlang. Auf der Terrasse vor einem Burgerrestaurant isst eine Gruppe Freunde zu Abend. Und dann hört man es von fern aus der Mozartstraße lärmen: Sie kommen.

Innerhalb von Minuten füllt sich der Platz vor dem Kino mit grölenden Männergruppen. Jugendliche torkeln hinab zur U-Bahn oder zu McDonald's, stützen sich teils gegenseitig. Ein Paar hat eine Mülltonne zum Stehtisch umfunktioniert, darauf das mitgebrachte Bier, Burger und Pappbecher voll Cola.

Ein Betrunkener kauert sich mit einer braunen Papiertüte hinter aufgestapelten Tischen zusammen. Auf einem Poller aus Stein sitzt ein Kerl, auf dem rechten Oberschenkel das Smartphone, auf dem linken eine Packung Pommes. Abwechselnd tippt er auf dem Gerät und taucht dann wieder Pommes in Ketchup.

Bei McDonald's wickeln die Menschen die Burger gierig aus, schlingen hinunter und lassen das Papier zu Boden fallen. Auch draußen ist alles mit dem Einwickelpapier und braunen Papiertüten übersät. Man hört Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, alles durcheinander. Frederick steht da, in der Hand noch einen Masskrug. Wo er den her hat, kann er nicht sagen, aber er weiß: Geklaut ist der nicht. Frederick schwankt. Der nächste Zug heim, geht um sechs Uhr morgens, also in ungefähr sieben Stunden. "Eigentlich muss ich um sieben auf der Arbeit sein, aber morgen komme ich etwas später."

Wenn sich auf der Wiesn am Abend die Zapfhähne schließen, drängt es die, die den Absprung nicht vorher geschafft haben, mit einem Mal rein in die Stadt. Und diese Urgewalt stürzt manche Orte ins Chaos, wie den Goetheplatz. Aber nicht nur das. Der Heimweg von der Wiesn eröffnet eine Zwischenzone in der Zeit, mit einem ganz merkwürdigen, zerbrechlichen Zauber: wenn das Alte noch nicht vorbei ist, aber auch noch nichts neues begonnen hat. In diesem Schwebezustand kann sich Entscheidendes abspielen.

"Und dann sind wir ins Gespräch gekommen"

Vor dem Goetheplatz strömen die meisten Richtung U-Bahn. Nur ein Bruchteil tröpfelt zum 68er Bus, der auch dort hält. Manche schwenken Einhorn-Ballons oder blinkende Herzen. Ringlinie, erstmal rauf nach Giesing, dann ist schon viel gewonnen. Da steht zum Beispiel Johanna, die roten Haare zu Zöpfen geflochten, und umklammert eine Herzchen-Tüte mit Resten gebrannter Mandeln. Und da steht auch: Manfred. Die Haare werden schon lichter, aber er wirkt aufgekratzt wie ein Schuljunge. Und Manfred spricht, deutlich hörbar, Allgäuer Dialekt. Das gefällt Johanna. Sie spricht ihn an. "Und dann sind wir ins Gespräch gekommen", sagt sie. Es ist halt oft so einfach.

Während der Fahrt klammern sich viele aneinander und wiegen sich in den Bewegungen des Busses. "Das muss schon madig sein, wenn du Busfahrer bei so 'ner Rauschlinie bist", sagt ein Typ Anfang 20, in Weste und tadelloser Lederhose. Der Kumpel geht nicht darauf ein. "Morgen muss ich mir aber auch was reinpfeifen, sonst pack ich den Tag nicht", sagt er.

Manchmal kann das Heimkommen auch schwierig sein, daraus haben die Rikscha-Fahrer ein ganzes Geschäftsmodell entwickelt. Auf dem St.-Pauls-Platz blinken LED-Lichter um die Wette. Aufgereiht stehen sie da: von der Luxuskarosse bis zum gefühlten Dreirad. "Taxi? Kommt heute keines mehr, sorry", sagt ein Fahrer zu den vorbeieilenden Wiesngästen. Und zum Hauptbahnhof laufen? Sind ja immerhin nur gut 850 Meter. "Das schaffen Sie nie", sagt der Mann. "Jetzt fahrt's halt mit!"