3. Oktober 2018, 13:05 Uhr Party und Exzess München, was hat die Wiesn nur mit dir gemacht?

Auf dem Oktoberfest, wie es heute ist, muss man die Augen so fest vor allem Ekelhaften verschließen, dass man auch das Schöne nicht mehr sehen kann. Zeit, dass sich etwas ändert.

Eine Polemik von Sara Maria Behbehani

Wenn die Wiesn im Herbst nach München kommt und sich das Stadtleben 16 Tage lang um kaum etwas anderes dreht, dann wäre es eigentlich Zeit auszuwandern. Oder wenigstens Urlaub, weit weg von allem, das wäre schön. Aber wer in der Innenstadt wohnt und nicht einfach davon fliegen kann - aus familiären, beruflichen oder finanziellen Gründen -, der ist der Wiesn jedes Jahr aufs Neue ausgeliefert. Es ist ja nicht so, dass es reichen würde, nicht hinzugehen. Dass man das Oktoberfest einfach ignorieren könne, ist eine Utopie.

Da wären die Menschen überall in den U- und S-Bahnen, die nur noch halbwegs bei sich sind. Sie schwellen zu einer solch großen Menge an, dass alles im öffentlichen Nahverkehr zur Zerreißprobe wird. So steht man da, eingequetscht zwischen schwankenden Gestalten, die einem ihren feuchten Bieratem entgegenhauchen, und man möchte nur noch weg. Weg aus dieser Stadt. Oder wenigstens heim.

Das eigene Zuhause wird zum Fluchtpunkt, zum Versteck. Aber selbst das funktioniert nicht, ist der Nachbar doch in den Urlaub geflogen und hat sein Zimmer für 1000 Euro die Woche an Wiesn-Besucher untervermietet. Und da stehen dann fünf Männer in Lederhose um ein Uhr nachts vor der eigenen Wohnungstür, kratzen an ihr herum, klopfen auf sie ein und haben die Hoffnung, sie würde sich doch noch öffnen. Wenn man dann entnervt aufmacht, fragen sie einen, warum denn bloß der Schlüssel nicht passt. Vielleicht einfach, weil sie die Tür nebenan gemeint haben.

Ja, als Münchner, der im direkten Umfeld des Oktoberfests wohnt, ist man hart gestraft. Das eigentliche Problem ist, dass den Menschen während der Wiesn nicht mehr zu trauen ist. Nichts ist so unberechenbar wie derart beängstigend viele Menschen in einem derart beängstigenden Trunkenheitszustand.

Manche parken ihr Auto, das Motorrad oder die Vespa gleich zwei Kilometer weit weg, aus Angst, es könnte zerkratzt oder umgestoßen werden. Der Fußmarsch jeden Morgen und Abend wird dafür dann willig in Kauf genommen. Doch dieser Weg führt einem nochmal vor Augen, als ob die letzte Nacht nicht schon genug gewesen wäre, wie sich diese schöne Stadt durch die Wiesn verändert. Betrunkene, die einem morgens mit Bierglas in der Hand entgegen wanken. Kleine Kotzhügelchen, an denen man besser vorbei steigt, wenn man das Oktoberfest nicht auch noch an seinem Schuh kleben haben möchte. Zur Arbeit fährt man dann lieber besonders aufmerksam, denn es könnte ja sein, dass aus der nächsten Autoreihe heraus gleich die nächste Lederhose auf die Straße fällt.

Jeden Wahnsinn in München macht die Wiesn wahnsinniger. Also auch die Mieten. Denn sie bringt nicht nur bei Wiesngängern die schlechteste Seite zum Vorschein. Wenn Menschen ihre Zimmer räumen, um in dieser Zeit das Doppelte ihrer Miete zu kassieren, dann finden Studenten, die zum Semesteranfang gerade neu in die Stadt kommen, überhaupt keine Wohnung mehr.

Die Stadt muss schauen, dass sie kein Minus macht

Ohnehin ist dieses sogenannte Volksfest nichts für das gemeine Volk. Das zeigt sich auch an den Preisen, die das Oktoberfest mit sich bringt. Welches Volk gibt denn 11 Euro für eine Mass aus? Und für noch eine. Und noch eine. Und noch eine.

Die Wiesn ist übrigens auch keine solche Gelddruckmaschine, wie viele glauben. Zumindest nicht für die Stadt. Die gibt immer mehr Geld für Sicherheit, Polizei oder Sanitäter aus, mehr als neun Millionen Euro waren es zuletzt. München muss sich strecken, um dann wenigstens kein Minus zu machen. 2017 zum Beispiel ging die Kalkulation gründlich schief. Gut sechs Millionen Euro nahm die Stadt da an Pachten ein, also deutlich zu wenig, um die Kosten zu decken. Daher hat sie die Umsatzpacht 2018 kräftig erhöht, ja, sie musste, um auf keinem Minus sitzenzubleiben. Die Wiesnwirte fanden das natürlich weniger gut. Man werde dafür benachteiligt, "dass Oktoberfestzelte nicht so viel abwerfen, wie die Allgemeinheit unterstellt", klagte einer.

Wenn also die Stadt nicht so viel von der Wiesn hat, wie man meinen könnte, und selbst die Wiesnwirte sich beschweren, dann hier ein kühner Vorschlag: Lassen wir das ganze Spektakel doch einfach bleiben. Wir haben es jetzt eine ganze Weile ausprobiert, 185 Versuche, jetzt ist dann auch mal wieder gut. Wenn etwas so ausartet, muss man doch vielleicht mal das Konzept überdenken.

Dann würde man im Ausland vielleicht auch etwas anderes zu hören bekommen. Wenn man sagt, dass man aus München kommt, heißt es bisher immer: "Munich. Oktoberfest. Yeeeaah." Oktoberfest kennt jeder. Oktoberfest hat sich eingeprägt. Aber verdammt, München ist mehr als die Wiesn. München ist toll. Die Münchner sind toll. Nur nicht die Wiesn. Nicht so, wie sie geworden ist.