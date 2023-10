Wie eine Interpretation von Kafkas Erzählung "In der Strafkolonie": Rodney Grahams Videoarbeit "A Reverie Interrupted by the Police", bei der ein Gefangener in Sträflingskleidung und mit in Handschellen gelegten Händen Klavier spielen muss.

(Foto: Sammlung Goetz, Medienkunst, München)