Von Franz Kotteder

Kaum hat das vegetarische Sternerestaurant Tian am Viktualienmarkt seinen Betrieb an Silvester notgedrungen eingestellt, schon kommt das nächste, ein paar hundert Meter weiter, mit einem veganen Menü auf den Markt. Das Mural in der Hotterstraße mit seinem jungen Küchenchef Joshua Leise hat ebenfalls einen Stern im Michelin und ist bekannt für seine regionale Ausrichtung. Bislang enthielt aber jedes Menü ganz selbstverständlich auch Fisch und Fleisch, auch wenn es für Vegetarier auf Wunsch auch Varianten gab. Nun aber hat Leise auch ein veganes Menü kreiert, das ab sofort im Restaurant erhältlich ist - schließlich ist der Januar von interessierter Seite inzwischen zum "Veganuary" erklärt worden. Die sieben Gänge kosten wie das normale Menü 155 Euro, bestehen aber ausschließlich aus lokalen und regionalen Gemüsesorten. Unter anderem kommen dabei Dinkel, Sellerie, Hafer, Steckrübe, Röstzwiebel und Holunderblüte auf den Tisch (Mural, Hotterstraße 12, Dienstag bis Samstag von 19 Uhr an, Telefon 23 02 31 86, www.muralrestaurant.de). Dazu passt, dass das Münchner Start-up 3Bears, das sehr erfolgreich Porridge und andere Speisen auf Hafergrundlage entwickelt hat und verkauft, vom kommenden Montag an auch eine Art Risotto auf Haferbasis im Angebot hat. Oatsotto nennt sich die Neuerung, und 3Bears-Mitgründerin Caroline Nichols verspricht, dass die Zubereitung nur drei Minuten braucht (Oatsotto gibt's vom 16. Januar an nur exklusiv über die Homepage www.3bears.de).

Wem das alles jetzt allzu gesund daherkommt, für den eignet sich vielleicht eher die Spirituosenmesse München Spirits. Die findet am dritten Januar-Wochenende im MVG-Museum statt und widmet sich schwerpunktmäßig Whisky und Whiskey - vertreten sind sowohl große, weltbekannte Destillerien wie auch kleine Handwerksbetriebe. Aber auch andere Spirituosen aus England, Irland, Skandinavien, Frankreich, Italien, USA, Südafrika, Japan, Taiwan, Australien und natürlich Deutschland können dort probiert und erworben werden. Veranstalterin Tanja Berthold sagt: "Wir bringen ein Festival voller Herzblut und Leidenschaft für die gesamte Bandbreite bester Edelspirituosen in unsere Landeshauptstadt." Vom S-Bahnhof Giesing verkehrt vernünftigerweise ein Shuttlebus zum Museum, Jugendliche haben keinen Zugang (München Spirits im MVG-Museum, Ständlerstraße 20, 20.-22. Januar, Freitag 16-22 Uhr, Samstag 14-22 Uhr, Sonntag 13-18 Uhr, Tickets 22 Euro für einen Tag, 37 Euro für zwei, 47 Euro für drei Tage, Infos unter https://muenchen-spirits.de/home).