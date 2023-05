Den Fund eines Fahrzeugscheins samt Adresse und Wohnungsschlüssel in einem unverschlossen geparkten Auto am Englischen Garten wollte ein unbekannter Dieb gleich noch dazu nutzen, in die Wohnung der Wagenbesitzerin einzubrechen. Mit dem Schlüssel verschaffte er sich laut Polizei am Dienstagabend Zutritt in die Wohnung im Stadtteil Trudering.

Im Haus traf er allerdings auf einen Familienangehörigen der Bestohlenen und flüchtete daraufhin - vermutlich mit einem zweiten Täter und ohne Beute. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Beschrieben wird er als 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit Bartansatz und grauer Baskenmütze. Die Polizei rät, immer auch manuell am Fahrzeug zu prüfen, ob es verschlossen ist.