Auch Mädchen können mitsingen beim Tölzer Knabenchor - zumindest am Samstag, 23. September, wenn die berühmte Gesangsinstitution an ihrem Medien-Standort in Unterföhring alle Türen öffnet. Bislang gab es das weibliche Moment bei den Tölzern nur mal kurz in der musikalischen Frühförderung, und sonst natürlich vor allem in Person von Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden. Die Tochter von Chorgründer Gerhard Schmidt-Gaden hat als Kind mit den Buben zusammen gesungen, sogar ganz prominent als einer der drei Knaben in der "Zauberflöte".

Beim Tag der offenen Tür gibt es seltene Einblicke in Solo-, Gruppen- und Chorunterricht und Mitmach-Aktionen wie einen Pop-up-Chor. Die Musikschule Unterföhring ist auch mit von der Partie und bietet die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Es wird Konzerte geben, und man kann auch mit Stellario Fagone ins Gespräch kommen. Er ist seit Juni künstlerischer Leiter des Chors, zuletzt war er als kommissarischer Chordirektor und Leiter des Kinderchores an der Bayerischen Staatsoper tätig.

Tag der offenen Tür beim Tölzer Knabenchor, Sa., 23. 9, 14-18 Uhr, ZDF-Straße 1 (Haus 3), Unterföhring, Infos unter www.toelzerknabenchor.de