Vor einem der Eingänge in den Zuschauerraum der Kammerspiele: Julia Riedler ist von 18. bis 20. Juli noch in den "Räuberinnen" zu sehen und am 20. Juli im Stream des Ensemble-Frauen-Films. Samouil Stoyanov schaut sich den auch an.

Interview von Christiane Lutz Und Egbert Tholl

Samouil Stoyanov kam direkt vom Max-Reinhardt-Seminar an die Münchner Kammerspiele, Julia Riedler fing ebenfalls mit ihm und Matthias Lilienthal 2015 dort an, hatte allerdings schon ein paar Jahre Festengagements am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und in Köln hinter sich. Die beiden Österreicher werden die Kammerspiele nun verlassen. Was kommt dann?