An diesem Mittwoch, 10. April, findet der sechste internationale Tag der Provenienzforschung statt. Und auch in München sind etliche Institutionen beteiligt. So bieten beispielsweise die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen einen Rundgang durch das Kunstareal zum Thema NS-Raubkunst und jüdische Kunsthandlungen an (Beginn 10.30 Uhr, Treffpunkt Alte Pinakothek). Außerdem beteiligen sie sich am BR-Erinnerungsprojekt "Die Rückkehr der Namen" (am Nachmittag, mehrere Orte) sowie an der Tagung "Quelle und Kontext II. Die Kunsthandlung Julius Böhler in Relation zu Museen und Sammlungen" des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) in München (18.40 Uhr im ZI oder per Zoom).

Die Staatliche Graphische Sammlung gibt im Studiensaal Einblick in die aktuelle Arbeit der Provenienzforschung anhand ausgewählter Originale (11 Uhr, Katharina-von-Bora-Str. 10), Infos unter www.sgsm.eu/forschung-/research/provenienzforschung/. Das Stadtmuseum lädt zu einer interaktiven Spurensuche rund um den wegen der Generalsanierung geschlossenen Museumskomplex ein (12.30 Uhr, Treffpunkt Eingangsbereich Filmmuseum/Stadtcafé). Das Filmmuseum selbst zeigt um 18.30 Uhr den Film "Abschied von Gestern" von Alexander Kluge über Jüdisches Leben nach 1945.

Internationaler Tag der Provenienzforschung, Mittwoch, 10. April, Infos unter Arbeitskreis Provenienzforschung