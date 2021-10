Aufräumexpertin Gunda Borgeest setzt in ihrem Fachwerkhäuschen in Utting auf klare Eleganz.

Von Jessica Schober, Utting

"Ich finde einfach keinen Anfang." Diesen Satz hört Gunda Borgeest oft von ihren Kunden. Diese sehnen sich nach mehr Ordnung in ihrem Zuhause, in ihrem Leben. Doch wo anfangen, wenn man den Überblick verloren hat? Wenn Menschen in Umbrüchen stecken, dann fällt oft genug auch ihr Heim ins Chaos. Dann hilft Borgeest ins Tun zu kommen, die Blockaden zu lösen. "Ich bin eine Räumende", sagt die Aufräumexpertin.