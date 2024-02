Sportscheck muss nach einem neuen Standort in der Münchner Innenstadt suchen. Mit dem bisherigen Vermieter des etwa 10 000 Quadratmeter großen Flagship-Stores in der Fußgängerzone gegenüber der Alten Akademie konnte keine Einigung erzielt werden. Die Verhandlungen mit der Bayerischen Hausbau seien gescheitert, teilte das Unternehmen am Freitag mit. "Der Eigentümer der Immobilie in der Neuhauser Straße leistet keinen Beitrag zur Sanierung des traditionsreichen Münchner Sporthändlers im Rahmen der Insolvenz", heißt es in der Mitteilung.