Von Sina Nachtrub

Mit dramatischem schwarzem Make-up und dunklen Outfits stehen die Musiker von Since April auf der Bühne, die langen Haare hängen ihnen offen ins Gesicht. Schon in den ersten Takten des neuen Songs beginnen sie zu intensivem Gitarren-, Bass- und Schlagzeugsound synchron zu headbangen. Doch dann setzt Sänger Umut mit klarer, emotionaler Stimme ein. Das Thema des Songs: mentale Gesundheit. Die schwarzen Make-up-Streifen auf Gesicht und Armen symbolisieren ihre eigenen Narben.

Mental Health und Metal - ist das kein Gegensatz? Im Gegenteil, meint Sänger Umut: "Heavy Rock spiegelt die Emotionen eigentlich am besten wider. Ich kann mir keinen Schlagersänger vorstellen, der über Depressionen singt." Seit 2018 spielen Since April in dieser Besetzung zusammen. Ihr erstes Album "Escape" erschien 2019 und war ein großer Erfolg für die Band. Die Songs liefen sogar in Großbritannien und Australien im Radio, mehr als 20 Konzerte waren geplant, sie spielten als Vorband der bekannten Metal-Band Mister Misery. Doch dann traf sie, wie so viele andere Künstler, die Corona-Pandemie.

Diese Zeit war für die Bandmitglieder sowohl beruflich als auch privat sehr herausfordernd. Dennoch nutzten sie sie direkt für neue Songs, in denen sie die Erfahrungen der Pandemie verarbeiten. Das Ergebnis ist das neue Album "Bury the Mask", deren erste Hälfte am 11. August erschien. Mit ihrem Album wollen sie einen "Safe Space for lost souls" schaffen, wie sie auf ihrer Website schreiben. "Wir finden, dass man mit Musik sehr viel mehr verpacken kann als mit Text allein", erklärt Gitarrist Manu. Gerade in einer Welt, die immer komplexer wird, und in der einem manchmal die Worte für die eigenen Probleme fehlen, wollen sie Zufluchtsort und Stimme sein.

Mit ihrer Musik wollen sie eine positive Message senden, wie im neuen Song "Light": "Don't loose hope, remain in the light", singt Frontmann Umut im Refrain. Diese Message passe auch wunderbar zu dem harten Sound der Band, denn manchmal wolle man in einer schlechten Phase "auch einfach auf etwas einschlagen und alles rausschreien", sagt Sänger Umut. Das gehe bei Heavy Rock eben besser als zum Beispiel bei Ed Sheeran.

Wobei ein Konzert von Sheeran tatsächlich Umuts Inspiration war, selbst mit Musik anzufangen. Er wollte es schaffen, das Gleiche bei seinen Fans auszulösen. Und genau das wollen sie auf den Konzerten und der Tour, die nun endlich klappen soll, tun: "Wir wollen die Hand sein, die wir den Fans reichen und die sie greifen können, wenn sie sich nicht gesehen oder verstanden fühlen", sagt Gitarrist Manu.

Since April

Stil: Heavy Rock

Besetzung: Umut Uysaler (Gesang) / Manu Satzger (Gitarre/Vocals) / Marin Kostek (Gitarre) / Gonzo Urgel Tendero (Bass) / Robert Merkl (Schlagzeug)