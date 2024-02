Einige Tausend Menschen sind dem Aufruf des "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz" gefolgt und haben sich am Mittag am Stachus versammelt. Sie demonstrieren gegen die Sicherheitskonferenz und die Politik der Bundesregierung. Um 14 Uhr ziehen sie über den Altstadtring zum Marienplatz. Sie werfen den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz Kriegstreiberei vor.

Ein Teil der Demonstration führt durch die Fußgängerzone. Menschen tragen ein langes Transparent, auf dem nach Angaben der Organisatoren die Namen von 5000 Menschen geschrieben sind, die in Gaza durch das israelische Bombardement getötet wurden. "Wir haben das gemacht, weil über sie keiner spricht", sagt Dajana Sadikovic, eine der Initiatorinnen, sie hat serbische Wurzeln. "Nicht falsch verstehen, wir trauern um alle Opfer." Über die getöteten Palästinenser werde aber zu wenig gesprochen, deshalb habe sie zusammen mit drei Freunden die Namen auf das Transparent geschrieben. Es sei 45 Meter lang.

Detailansicht öffnen Die Liste mit den Namen der getöteten Palästinenser war nach Angaben der Organisatoren 45 Meter lang. (Foto: Robert Haas)

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen steht im Mittelpunkt der Demonstration. Unter den Teilnehmenden sind sehr viele pro-palästinensisch eingestellte Menschen, sie bilden den größten Block. Von der Bühne herunter und auf vielen Transparenten wird Israel als Apartheidsystem bezeichnet und vorgeworfen, in Gaza einen "Genozid" zu begehen. Eine Rednerin betont, dass die Repression des palästinensischen Volkes durch die israelische Regierung seit 75 Jahren andauere. Der Konflikt habe nicht mit dem 7. Oktober begonnen, als die Hamas Israel überfiel und Hunderte Menschen tötete und entführte.

Detailansicht öffnen Auch gegen die Bundesregierung richteten sich die Plakate der Demonstranten. (Foto: Robert Haas)

Eine andere Rednerin mit deutsch-israelischer Staatsangehörigkeit kritisiert die Bundesregierung für ihre zu Israel-freundliche Politik. Es sei absurd, in Deutschland gegen rechts auf die Straße zu gehen, während Berlin eine sehr rechte israelische Regierung unterstütze.

Viel Blau und Gelb auf dem Odeonsplatz

Auf dem Odeonsplatz überwiegen am Samstag bei durchwachsenem Wetter zwei Farben: Blau und Gelb. Mit den Klängen seines Saxofons eröffnet der ukrainische Musiker Peter Grigorian um 13.45 Uhr die Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Während er spielt, füllt sich der Platz mehr und mehr. Gekommen sind Hunderte Menschen, die meisten mit ukrainischen Fahnen. Eine Frau verteilt Schleifen in Gelb und Blau. "Wir wollen Frieden. Nicht nur in der Ukraine, sondern überall", sagt die Moderatorin und Organisatorin Valentyna De Maar.

Daria Onyshchenko Gold startet den ersten "Stop Russia, Stop Putin"-Sprechchor. Sie sagt: "Es ist nicht einfach, die Aufmerksamkeit von denen zu halten, die in Frieden in Europa leben." Seit zwei Jahren würden sie und andere Aktivistinnen und Aktivisten deswegen demonstrieren. Doch der Krieg sei noch nicht vorbei. Deswegen sei sie hier, seien alle hier. "Wir brauchen schwere Waffen für die Ukraine", ruft Onyshchenko Gold und die Demonstrierenden jubeln und klatschen.

Eine von ihnen ist eine Frau, über 60 Jahre alt, die ihren Namen nicht verraten will. "Ich bin acht Stunden hierher gefahren, aus dem nördlichen Teil von Niedersachsen." Dort verfolge sie die regionalen Demos, aber sie wolle heute gerade in München während der Siko zeigen, dass sie die Menschen in der Ukraine nicht vergesse.

Detailansicht öffnen Etwa 1500 Menschen kamen nach Polizeiangaben am Samstag auf den Odeonsplatz. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die Teilnehmer der Pro-Ukraine-Kundgebung hatten eine klare Forderung. (Foto: Robert Haas)

Noch bevor die Demo vor der Feldherrnhalle begann, war eine kleine Delegation mit Polizeibegleitung zum Salvatorplatz gezogen. Im Literaturhaus fand der "Ukrainian Lunch" statt, ein Mittagessen mit wichtigen Entscheidungsträgern. Deswegen standen De Maar und fünf weitere Aktivistinnen und Aktivisten mit Schildern davor, bevor sie sich um 15 Uhr der Demonstration am Odeonsplatz anschlossen. Auf ihren Schildern stand "Arm Ukraine to win", "Bewaffnet die Ukraine, damit sie gewinnt" oder "Bitte stellen Sie sich kurz vor, dass Ihr geliebter Mensch der Nächste sein könnte".

Von der Szene machte Nastiia Klymenko ein Foto mit einer analogen Kamera. Sie besucht ihre kranke Tante in München, wohnt jedoch in der Ukraine, in Kiew. Ihre Eltern leben 30 Kilometer von der Front entfernt, ihr Großvater fünf Kilometer. "Wir wollen die Ukraine nicht verlassen", sagt sie und Tränen schießen ihr in die Augen.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Dominik Krause war einer der Redner auf dem Odeonsplatz. (Foto: Robert Haas)

Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause ist einer der Redner bei der Kundgebung. Er könne sagen, "dass unsere Gedanken und unsere Solidarität bei allen Menschen in unserer Partnerstadt Kiew, aber auch der ganzen Ukraine sind, die gerade für diese Werte und ihre Freiheit kämpfen. Und meine Gedanken sind ganz besonders bei denjenigen, die dafür von Putin und seinen Schergen getötet oder verletzt wurden oder Angehörige verloren haben". Nicht als Bürgermeister, aber als Bürger dieses Landes müsse er sagen: "Gerade nach den Solidaritätsbekundungen auch der Bundespolitik kann ich nicht verstehen, wieso es bei konkreter Hilfe, bei militärischer Hilfe, immer wieder ein solches Zaudern und einen solchen Wankelmut gibt."

Scharfe Worte gegen Siko und "Kriegstreiber" am Königsplatz

Etwa 300 Teilnehmende haben sich am Mittag vor den Propyläen auf dem Königsplatz versammelt. Die den Querdenkern nahestehende Organisation "München steht auf" hat unter dem Motto "Macht Frieden" zu einem Zug durch Maxvorstadt und Bahnhofsviertel mit Start und Ziel am Königsplatz aufgerufen.

Bei der Auftaktkundgebung sind scharfe Worte gegen Siko und "Kriegstreiber" zu hören. In den ersten Redebeiträgen heißt es "Russland ist nicht unser Feind", Frieden gebe es nur mit Russland. "Wir brauchen eine neue europäische Friedensordnung mit Russland, aber ohne die Nato", so eine Forderung. Das Siko-Motto "Frieden durch Dialog" halten die Demonstranten für verlogen: "Wir brauchen Friedenstüchtigkeit statt Kriegstüchtigkeit."