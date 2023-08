Eine Gala auf der von Russland besetzten Krim - und was vier dem Münchner Publikum wohlvertraute Ballett-Solisten dort zu suchen haben.

Von Jutta Czeguhn

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da präsentierte Jonah Cook, der beliebte Erste Solist am Bayerisches Staatsballetts, im Prinzregententheater "played", seine erste Choreografie. 15 Minuten kurz, aber unbedingt großartig. Und für alle war klar, dieser famose Tänzer, Jahrgang 1992, ausgebildet am Royal Ballet, wird auch als Choreograf seinen Weg gehen.