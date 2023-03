Interview von Michael Zirnstein

Vor ziemlich genau 13 Jahren verkündeten die Scorpions bei einer Pressekonferenz im Hotel Bayerischer Hof ihren Abschied von der Bühne. "Wir biegen auf die Zielgerade ein", sagte Klaus Meine damals zur letzten Welttournee. Auf dieser letzten Runde hatte Deutschlands erfolgreichste Rockband (der Vor-Rammstein-Ära) so viel Spaß, dass sie Tour um Tour und zwei Alben nachschoben. Auch dass ihre Plattenfirma Sony nun zwölf ihrer Klassiker-LPs frisch abgemischt und als farbiges Vinyl gepresst neu herausbringt, deutet eher auf eine wohl auch durch den Eighties-Boom akut angekurbelte Nachfrage denn auf ein Abstellgleis hin. Kurz vor dem Abflug zum Start einer weiteren Welttournee in Südamerika gibt sich der 74-jährige Meine wieder sehr tatendurstig.

SZ: Wenn man mit Rudolf Schenker telefoniert, rät er zur Meditation, Matthias Jabs zeigt einem, wie man gelenkschonend sitzt. Haben Sie auch einen Tipp?

Klaus Meine: Relax einfach. Versuche immer, mit dem Herzen zu sprechen.

Gibt es auf der bevorstehenden Südamerika-Tournee Aufregerthemen? Voriges Jahr sind Sie nicht nach Peru hineingekommen; Reisen in Lateinamerika bringt ja immer ein paar Sicherheitsfragen mit sich.

Wir spielen einige Shows als Headliner alleine, sind aber auch Teil der "Monsters Of Rock"-Tour zusammen mit Kiss und Deep Purple. Auf jeden Fall bist du als Very Special Guest nicht ganz in der ersten Reihe und kannst es ganz entspannt angehen. Kritisch ist vielleicht Manaus. Am Amazonas zu spielen, ist immer so eine Sache, da denkt man gleich an Gelbfieber-Impfung und Malaria.

Was zieht Sie dann dorthin?

Das ganze Gebiet ist faszinierend, und Manaus, diese Metropole im Dschungel, wo der Rio Negro und der Amazonas aufeinandertreffen, das zu erleben und auf den Spuren von Klaus Kinski und Fitzcarraldo im Opernhaus unterwegs zu sein, das ist eine kulturelle Geschichte. Wenn man unserem brasilianischen Fan-Club glauben darf, haben wir nach der Tour insgesamt allein 50 Shows in Brasilien gespielt.

Beim letzten "Rock in Rio" wurden Sie vor "Iron Maiden" und anderen Größen zur besten Band des Festivals gewählt. Stolz?

Das ist natürlich cool. "Rock in Rio" war 1985 ein Meilenstein für die Rock-Fans auf dem südamerikanischen Kontinent. Wenn man da nach so vielen Jahren wieder spielt zusammen mit Bon Jovi und den Red Hot Chili Peppers und am Ende zur besten Band gewählt wird von den Zuschauern von Globo TV, ist das sehr überraschend und schmeichelhaft.

Detailansicht öffnen Klaus Meine 2019 beim "Rock in Rio"-Festival in Rio de Janeiro. (Foto: Leo Correa/AP)

Ihnen wurden schon auch skurrile Ehrungen zu Teil. Jetzt hat eine Forscherin eine neue Spinnenart Extraordinarius Klausmeinei getauft.

Diese Wissenschaftlerin hat es mit Spinnen. Sie hat mir neulich geschrieben, sie habe jetzt die Partnerspinne, also das weibliche Gegenstück zu meinem Spinnenmann Klaus gefunden. Ich habe keine Spinnenphobie, aber naja, das ist schon etwas schräg ... Ich habe sie eingeladen, damit wir uns in Sao Paolo mal treffen.

Ist es nicht doof, dass man als Rockband immer mit so fiesen Viechern assoziiert wird, sollte man nicht mal ein flauschiges Kaninchen nach Ihnen benennen?

Kaninchen wäre eher Kuschelrock, da passt die Spinne besser.

Wie sind Sie eigentlich international so bekannt geworden?

Den Status, zur internationalen Rock-Familie dazuzugehören, haben wir uns erspielt, als wir bei unzähligen Konzerten Anfang der Achtziger abgeliefert haben. Mit dem Album "Blackout" konnten wir dann so richtig durchstarten. Da haben wir als Headliner die Arenen in den USA gerockt, aber auch bei Festivals wie im San Bernadino Valley vor 250 000, 300 000 Fans.

Tauschen Sie sich mit Till Lindemann aus - so zwischen den international erfolgreichsten Bands aus Deutschland?

Till und ich kennen uns lange. Auch über gemeinsame Unternehmungen wie den Support für die Nordoff/Robbins-Musiktherapie. Wir sehen uns schon mal in Sao Paolo auf einen Drink im Manifesto, einer total coolen Rockbar. Auf der letzten Tour in den USA, kamen ein paar Rammsteiner zu uns, und wir gingen zu denen in New York.

Gibt es eine Schublade, in der ein deutschsprachiges Scorpions-Album liegt?

Nein. Ich habe nur mal Ende der Neunziger einen deutschsprachigen Text geschrieben, der hieß: "Du bist so schmutzig (und doch so schön)". Das war mal ein Spaß, unserer US-Plattenfirma einen deutschen Song vorzustellen. Der wurde gleich in die Tonne getreten. Wie hatten halt mit englischsprachigen Hits in den USA einen Nerv getroffen, wie "No One Like You" oder "Hurricane". Auch in den USA übrigens, wo es schon 1978 losging. Wir waren von englischsprachiger Gitarrenmusik beeinflusst und haben das gemacht, wie wir Musik empfunden haben. Wie alle. Der einzige, der das dann umgedreht hat und mit deutschen Texten arbeitete, war Udo Lindenberg.

Sie wohnen noch bei Hannover. Wollten Sie nie in die weite Welt ziehen?

Die weite Welt hat uns schon das eine oder andere Mal gelockt. Aber das fiel in eine Zeit, in den Achtzigern, als die Familienplanung anstand und wir uns überlegten, dass wir unsere Kinder nicht in einem Ghetto in L.A. aufwachsen sehen wollen, sondern in Niedersachsen. Rückblickend war das gut: Wir sind schon Kosmopoliten, gerne unterwegs, aber wir kommen gerne nach Hause zurück, um die Batterien bei Freunden und Familie aufzuladen. Es tut gut im verrückten Rock'n'Roll-Leben, einen Ankerplatz zu haben, wo man seine Wurzeln spürt. Und der Flughafen ist nicht ganz so weit weg.

Detailansicht öffnen Stilsicher durch die Achtziger: Die "Scorpions" leben bis heute die Kombination von hart und zart. (Foto: Didi Zill)

Wird Ihnen das Reisen nicht langsam zu strapaziös?

Es macht nach all den Jahren immer noch Spaß. In Las Vegas hatten wir im März 2022 zum zweiten Mal schon eine Residency mit zehn Shows. Man kann verstehen, warum so viele Künstler das cool finden: Du bleibst an einem Platz, die Casinos pampern dich, du hast die fettesten Billboards am Strip, und die Fans kommen aus der ganzen Welt zu dir.

Ihr aktuelles Album heißt "Rock Believer". Rock erscheint uns in so vielen Formen. An welchen Rock glauben Sie?

Ich glaube an den Rock als solchen. Und ich glaube daran, dass wir in all den Jahren einige starke Songs geschrieben haben. Und am neuen Album sieht man, dass wir das nicht verlernt haben. Classic Rock wird von jeder Generation neu wahrgenommen. Wir sehen bei uns die Jungen an der Bühne mit ihren Freunden abfeiern, die vielleicht beim Schauen von "Stranger Things" auf Netflix "Rock You Like A Hurricane" das erste Mal gehört haben. Auch wenn Hip-Hop megapopulär ist, sieht man daran, dass Rock nicht tot ist, sondern sehr lebendig.

Sie haben auch für sich den Classic Rock wiederentdeckt, gerade mit den letzten beiden Alben. Dazwischen gab es dem Zeitgeist geschuldet einige Experimente, mal etwas krautrockig, mal etwas elektronisch. Sehen Sie das im Nachhinein als Irrwege?

Haha, ja, Irrwege, das kann man so sagen. In den Neunzigern waren die Nirvanas dieser Welt angetreten, dem Classic Rock den Garaus zu machen. Das hat viele Bands wirklich die Existenz gekostet. Wir haben auch eine Zeitlang irrlichternd versucht, unser Publikum zu finden und uns selbst. Da waren wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir nicht wussten, wo die Reise hingeht. Da gab es dann ein Album mit den Berliner Philharmonikern, eine Unplugged-Geschichte. Keine einfache Zeit, aber die Chemie in der Band war immer sehr stark, und wir haben daran geglaubt zurückzukommen.

Was ist Ihnen lieber: das harte Gitarrenbrett oder die Rockballade?

Beides ist wichtig. Ich bin ja nicht Engelbert Humperdinck. Wir haben zwar viele erfolgreiche Balladen geschrieben, aber auch viele erfolgreiche Rocker. Beides gehört zusammen, nur so funktioniert auch ein Konzert, dass man da die Fans direkt ins Herz trifft.

Was bedeutet die Haltung des Rock für Sie? Ist sie noch rebellisch, oder ist das eine romantisierende Vorstellung?

Die rebellische Abteilung ist schon lange geschlossen. Aber man muss nur nach Wacken schauen, oder zum Hell Fest in Frankreich, oder nach Mexiko zum Hell and Heaven, da sieht man den starken internationalen Zusammenhalt der Hard'n'Heavy-Community. Das macht die Stärke der Rockmusik aus.

Sind die Russen jetzt draußen aus der internationalen Rock-Gemeinde? "Wind of Change" singen Sie jetzt mit entrussifiziertem Text.

"Wind of Change" war ein Friedensversprechen zwischen Ost und West. Das zerbrach am 24. Februar 2022. Als wir in Vegas im März letzten Jahres die Setlist durchgingen, fragten wir uns: Was machen wir nur mit "Wind of Change"? Der Song ist so mit dem zeitgeschichtlichen Moment verbunden. Mein Gefühl war: "I follow the Moskva down to Gorky Park" hat einen bitteren Beigeschmack. Es ist einfach nicht die Zeit, Russland mit solchen romantisierenden Zeilen auf der ganzen Welt zu präsentieren. Deswegen habe ich überlegt, wie kann ich das ausdrücken. Es war dann ganz leicht, mein Herz sprechen zu lassen: "Now listen to my heart, It says Ukrainia, Waiting for the wind to change."

Dabei haben Sie so viele Fans in Russland wie kaum eine andere westliche Band, und viele Erlebnisse mit den Menschen dort. Was, glauben Sie, ist dort schief gelaufen?

Tja. Ich bin kein Politiker. Ich kann nur sagen, wie wir durch die Musikerbrille die Fans erlebt haben, nicht nur in Russland, sondern auch in Belarus, der Ukraine, den ganzen Ostblockstaaten: Auch diese Friedenshymne wurde dort über all die Jahre ganz laut mitgesungen. Das berührte uns sehr. Auch da, wo es schon endlose Konflikte gibt, wie im Libanon oder in Tel Aviv, haben wir gespürt, wie sehr die Musik die verschiedenen politischen Strömungen zusammenbringt. Deshalb hofft man, dass Musik eben da einen kleinen Beitrag leistet für eine friedliche Welt. Wir wünschen uns nur, dass dieser schreckliche Krieg bald endet.

Haben Sie noch Kontakt zu den russischen Fan-Clubs, also einen Fuß in der Tür?

Nein, den gibt es nicht. Der erste Bezugspunkt sind ja die Veranstalter. Anfang 2022 standen schon Konzerte in Russland, der Ukraine und Belarus in unserem Plan. Natürlich konnten die nicht stattfinden. Nachdem, was in der Ukraine passiert und uns täglich entsetzt, ist es nicht vorstellbar, in absehbarer Zeit wieder Konzerte in Russland zu spielen. Wenn überhaupt.

Scorpions, 5. Juni, 20 Uhr, München, Olympiahalle, Infos und Tickets unter olympiapark.de