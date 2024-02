Von Ellen Draxel

Soll München ein weiteres Hochhaus bekommen? 65 Meter hoch und am Rande des Englischen Gartens situiert? Unbedingt, findet der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann. So voll des Lobes für ein Projekt hört man Lokalpolitiker selten argumentieren. Da ist von einem "schönen Design" die Rede. Von einer "zukunftsgerichteten" Planung und einer zugleich "harmonischen Verbindung von Alt und Neu". Insbesondere diese "Balkone in organischer Form", so ein Bürgervertreter, seien ein "hinreißender Gedanke".