Zwei Jahre nach dem tödlichen S-Bahn-Unglück im oberbayerischen Schäftlarn muss sich von diesem Montag an ein Lokführer vor dem Amtsgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann neben fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung auch vorsätzliche Gefährdung des Bahnverkehrs vor. Der S-Bahn-Triebwagenführer hatte den Ermittlungen zufolge Signale missachtet. Sein Zug kollidierte mit einer entgegenkommenden S-Bahn. Ein 24 Jahre alter Mann starb, laut Anklage wurden 51 Menschen verletzt.

An die Tat hat der Angeklagte laut Aussage seines Verteidigers keinerlei Erinnerung mehr. Es sei damals ein schöner Tag gewesen, ihm sei es gut gegangen, deswegen sei der Vorfall für ihn "unerklärlich". Nach dem Unglück sei er suizidgefährdet und in einer Traumatherapie gewesen. Erst jetzt, zwei Jahre nach dem Unfall, könne er als Briefzusteller eine neue Arbeit aufnehmen. Er sei auch ein Quereinsteiger gewesen und erst im Juni 2021 mit der Ausbildung fertig geworden. "Es tut mir alles so leid", sagte der Mann schluchzend. Er würde alles rückgängig machen, wenn er nur könnte. Da die Staatsanwaltschaft Fahrlässigkeit als Grund für den Unfall annimmt, war keine Untersuchungshaft für den Angeklagten angeordnet worden.

Detailansicht öffnen Bei dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München waren am 14. Februar 2022 ein Mensch getötet und mehr als zehn verletzt worden. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Für den Prozess gegen den 56-Jährigen sind zunächst insgesamt drei Verhandlungstage bis zum 7. März angesetzt. Der Anklage zufolge hatte der Mann sich über Zwangsbremsungen hinweggesetzt und ein Haltesignal nicht beachtet. Er fuhr aus dem Bahnhof heraus und beschleunigte den Zug auf etwa 67 Kilometer pro Stunde. Auf der eingleisigen Strecke kam eine verspätete S-Bahn aus München entgegen. Diese wurde ebenfalls zwangsweise abgebremst und blieb auf der Strecke stehen. Als der Triebwagenführer die stehende Bahn sah, leitete er noch eine Schnellbremsung ein. Dennoch kam es zum Zusammenstoß.