Von Franz Kotteder

"Das ist wirklich eine Katastrophe", sagt Eckart Witzigmann, der Jahrhundertkoch, wenn man ihn darauf anspricht, dass Robert Zeller geht. "Ich war da ja immer eine Art Stammgast. Er wird der Vinothek sehr, sehr fehlen." Witzigmanns Reaktion ist nicht ungewöhnlich. In der Münchner Gastroszene hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Zeller gekündigt hat, zum Jahresende. Die Branche weiß das seit dem 4. Juni, da hat der österreichische Edelspirituosen-Erzeuger Reisetbauer in Axberg bei Linz die Eröffnung seiner neuen Brennerei gefeiert. Zu diesem Ereignis war allerhand Gastro-Prominenz aus Österreich und Deutschland gekommen. Reisetbauer-Feste sind ein Treffpunkt der Szene, und womöglich hat sich Zeller gesagt: Sag ich's einfach hier, dann weiß es eh jeder, der's wissen will. Tatsächlich ging die Nachricht sofort herum.

Es gibt eben Menschen, die nennt man "die Seele des Hauses", und Zeller ist ganz sicher ein solcher. Die wichtigste Eigenschaft der Seele des Hauses ist, immer da zu sein, wenn sie gebraucht wird, aber nie aufzufallen und sich nie in den Vordergrund zu spielen. Aber dennoch zu fehlen, wenn sie nicht da ist. Das ist - wenn man's genau nimmt - ein Paradoxon, ein Ding der Unmöglichkeit. Die Besten schaffen das aber dennoch. Und damit ist man dann schon bei Zeller.

Im Grunde muss man da bei der Vinothek selbst anfangen. Das Lokal in der Schützenstraße 11, im Erdgeschoss des Hotels Excelsior, eröffnete in den frühen Neunzigerjahren. Eine Weinbar sollte es von Anfang an sein, es gab auch was zu essen, aber damals noch mehr so für Nebenbei. Wein war die Hauptsache, das entsprach den Ambitionen der drei Geisel-Brüder Carl, Michael und Stephan, die das Hotel Königshof und das Hotel Excelsior von ihren Eltern übernommen hatten, sehr. Die beiden Spitzensommeliers Jean-Jacques Marcel und Ireneo Tucci leiteten Geisels Vinothek damals, und ihre Aufgabe war es vor allem, die Weinkarte zu kuratieren. Ein Traumjob. Geisels Vinothek hatte zu der Zeit eher was von einer Kunstgalerie als einer Gaststätte - mit der langen Reihe von Zweiertischen inmitten des Raumes und den bogenförmigen Nischen an drei Wänden, in denen sich bald die geleerten Flaschen edelster Tropfen aufreihten. Bis heute.

Das eigentliche Kunststück einer Vinothek besteht allerdings darin, die Galerie mit der Gaststätte in Einklang zu bringen. Ob das in den Anfangsjahren schon gelungen ist, lässt sich schwer sagen, weil sich manche Erinnerung dann doch in den damals allzu langen Nächten verloren hat. Fest steht aber, dass sich dieses Kunststück heute und hier an dieser Adresse erstaunlicherweise immer wieder materialisiert, ohne dass man diese Tatsache allzu sehr verklären muss. Es ist halt so. Und das hat sehr viel mit Robert Zeller zu tun.

Eine große Familie, das sei bei den Geisels so gewesen und bis heute so geblieben

Zwei der Geisel-Brüder - die Berichte gehen auseinander, wer von den dreien damals dabei war - besuchten jedenfalls eines Tages um 1996 herum die Hospiz-Alm in St. Christoph am Arlberg. Anders, als der Laie beim Namen "Hospiz" vermuten möchte, handelt es sich da aber um ein gehobenes Restaurant für die oberste Klasse. Zellner arbeitete dort als junger Kellner, er fiel den Brüdern gleich auf und sie fragten ihn, ob er schon mal daran gedacht habe, nach München zu wechseln. Hatte er zwar nicht, aber er dachte sich dann: einen Versuch ist es ja vielleicht wert. An einem freien Tag im Frühjahr fuhr er dann tatsächlich in die bayerische Landeshauptstadt, und die familiäre Atmosphäre im Königshof und in der Vinothek gefiel ihm auf Anhieb. Am 15. Mai 1998 trat er seinen neuen Job an.

Was in vielen Firmen gerne so behauptet wird: dass man nämlich eine große Familie ist, sei bei den Geisels damals so gewesen, sagt Robert Zeller, und bis heute so geblieben. Im Fünfsternehotel Königshof habe es allein um die 40 Auszubildende pro Jahr gegeben, die haben dann später dort oder in anderen Betrieben der Gruppe gearbeitet - zur Gruppe der Geisel Privathotels zählten bis zur Pandemie nicht nur der Königshof und die Vinothek, sondern auch die Hotels Excelsior, Anna, Schwabinger Wahrheit und Beyond, der Werneckhof sowie eine Weingalerie. Im Laufe der Zeit entstehen so weit verzweigte Bekanntschaften "in der gesamten Welt, und es ist schön zu erleben, wenn ein ehemaliger Azubi dann plötzlich Hoteldirektor auf einem anderen Kontinent ist", sagt Zeller. Und manchmal bleibt es auch gar nicht bei Bekanntschaften: Zeller lernte seine Frau im Unternehmen kennen, sein Trauzeuge ist der Sommelier Ireneo Tucci, der damals die Vinothek leitete. Zeller selbst ist wiederum der Trauzeuge von Martin Fauster, dem Sternekoch des Königshofs, der jetzt in Freiburg sein eigenes Restaurant Wolfshöhle führt.

45 Hotels in ganz Deutschland schrieb er an

So eine familiäre Umgebung verlässt man nicht leicht. Noch dazu, wenn man selbst "in die Gastronomie hineingeboren wurde", wie Zeller sagt. Seine Eltern führten ein Wirtshaus mit Hotel bei Wiggensbach nahe Kempten, ein Ort mit 5000 Einwohnern "und dem höchstgelegenen Golfplatz Deutschlands", sagt Zeller. So lag die Lehre zum Hotelfachmann oder Restaurantfachmann nahe, aber die wollte er nicht daheim machen. 45 Hotels in ganz Deutschland schrieb er an, 20 Einladungen zu Vorstellungsgesprächen kamen zurück. Zehn Hotels sah er sich dann zusammen mit dem Vater an, der sich davon auch berufliche Einblicke versprach, die er sonst bei der Konkurrenz kaum so bekommen hätte.

Schließlich entschied er sich für ein Luxushotel in Bonn am Rheinufer - weil er gesehen hatte, wie der Hoteldirektor höchstpersönlich und mit großer Selbstverständlichkeit bei der Beseitigung von überschwappendem Hochwasser mithalf. Das imponierte ihm sofort und gab den Ausschlag. Ähnlich wie die familiäre Atmosphäre später dann in München.

"Bei uns gab's noch nie richtig Ärger, auch wenn manchmal welche kommen, die nicht mehr richtig gehen können."

Nun steht er also seit 25 Jahren hinter dem Tresen der Vinothek. Nein, das ist falsch, weil er ja ständig im Gastraum und im Stüberl nebenan unterwegs ist. "Passt so", sagt er, "ich sehe mich in meiner Aufgabe auch am Gast und nicht woanders." Er wird von Stammgästen gefragt, welchen Wein er empfehlen kann, und ob er nicht noch eine Flasche von jenem vorrätig habe, den sie damals im Königshof immer so gerne getrunken hätten. Meistens hat er das. Der Weinkeller der Geisels ist äußerst gut sortiert, allein in der Vinothek gibt es mehr als 700 Positionen und natürlich auch noch eine große Abteilung für Besonderheiten. Um die 40 Weine sind sowieso ständig im offenen Ausschank. Und dann muss er sich natürlich ständig informieren über aktuelle Trends in der Weinwelt, ist immer mal wieder auf Weinreisen unterwegs. Außerdem gehört zum Berufsbild des Restaurantleiters, souverän und zugleich charmant mit Gästen umzugehen, die noch etwas trinken wollen, obwohl ihnen das nicht guttun würde. Zeller sagt, er schaffe das auch zur Wiesnzeit vergleichsweise elegant. "Bei uns gab's da noch nie richtig Ärger, auch wenn da manchmal welche kommen, die nicht mehr richtig gehen können."

Darüber hinaus ist Robert Zeller auch der Herr über die Schinkenkeulen von San Daniele, weil er die italienische Spezialität hauchdünn zu schneiden versteht. Nicht wenige Gäste sehen ihm mit wachsender Begeisterung zu, wenn er mit großer Leichtigkeit die gewaltige Schneidemaschine bedient. Das Gerät, Baujahr 1960, Typ 115 H mit der Seriennummer 31256, stammt von der holländischen Firma Berkel, wurde aber in deren südamerikanischer Niederlassung in Montevideo, Uruguay, hergestellt. "Wir haben sie nur einmal von ihrem Platz abgebaut und für eine Veranstaltung mit dem Auto in die Residenz gebracht", erzählt Zeller. "Da war sie uns dann aber prompt beleidigt und hat plötzlich unterschiedlich dicke Scheiben geschnitten." Erst an ihrem angestammten Platz habe sie sich dann wieder eingekriegt. Zeller hat ausgerechnet, wie viele Kilo Schwein er im Lauf seines Berufslebens so verarbeitet hat: "Vier Kilo pro Keule am Tag mal 46 Fünf-Tage-Wochen und 25 Jahre, das ergibt 23 Tonnen. Eigentlich ein Wahnsinn."

"Jetzt ist auch mal Zeit für etwas anderes."

Das alles wird er nun also hinter sich lassen, wenn er an seinem letzten Arbeitstag, an Silvester 2023, die Schürze an den Haken neben der Kasse hängen wird (wobei anzunehmen ist, dass er sie mitnehmen darf). Ja, warum geht er denn nun - und wohin? Robert Zeller druckst da ein bisschen herum. "Ich werde nächstes Jahr 50", sagt er, "ich habe dann praktisch mein halbes Leben hier verbracht. Und ich dachte mir: Jetzt ist auch mal Zeit für etwas anderes." Der Entschluss sei in den letzten Jahren gereift, man werde ja nicht jünger. Die oft langen Nächte merkt man mit der Zeit stärker, keine Frage, und seit ihn Corona ziemlich am Anfang und ziemlich heftig erwischt hatte, "merk' ich das schon beim Treppensteigen", auch wenn er sonst im Job auf zehn Kilometer Laufstrecke pro Tag kommt. Klar, das Team wird im Fehlen, es gab immer wenig Fluktuation in der Vinothek, sieht man einmal von der Pandemiezeit ab.

Wehmut ist ihm schon auch anzumerken, wenn er an die Kolleginnen und Kollegen denkt, auch wenn er die "Katastrophe", wie Witzigmann meinte, dann doch relativieren möchte. "Es geht sicher weiter, auch ohne mich. Ich bin ja auch nur so gut wie die anderen um mich herum", sagt er zwar, aber als Ältester im Team lebt man halt auch von vielen Erinnerungen. Und trotzdem freut er sich natürlich auf den ersten längeren Urlaub mit seiner Frau, im kommenden Jahr. Und, sagt er, er sei neugierig, wie es ihm mit der neuen Freiheit ergehen werde: "Ich habe noch keinen Plan, was ich machen werde. Ich lasse es auf mich zukommen." Er schüttelt nur den Kopf, wenn andere sagen, er wolle sich vielleicht selbständig machen, das wäre ja noch viel anstrengender als seine jetzige Tätigkeit. Oder er habe schon ein anderes Angebot. "Ich bin aber zuversichtlich", sagt er, "dass ich wieder was bekommen werde, wenn ich will." Und das liegt ganz sicher nicht nur am herrschenden Personalmangel in der Gastronomie.