Am 22. August wurde Richard Süßmeier 90 Jahre alt, dieses Bild ist wenige Tage zuvor entstanden.

Als Chef des Armbrustschützenzelts auf dem Oktoberfest machte er des Öfteren Furore - und legte sich auch mit der Politik an. Nun ist Süßmeier im Alter von 90 Jahren gestorben.

Von Franz Kotteder

Seinen 90. Geburtstag wollte er eigentlich im nächsten Jahr standesgemäß etwas größer nachfeiern - zum eigentlichen Termin am 22. August ging das wegen der Corona-Maßnahmen ja nicht. Nun ist Richard Süßmeier am Montagmorgen gegen neun Uhr gestorben. "Er ist friedlich eingeschlafen", sagte sein Sohn Michael zur SZ, er starb an Herzversagen. Richard Süßmeier war ein Münchner Original und eine Wiesnlegende.

Als Wirt des Armbrustschützenzelts auf dem Oktoberfest machte er des Öfteren Furore, wurde von seinen Kollegen bald zum Wirtesprecher gewählt und erhielt wegen seiner Körpergröße schnell den Spitznamen "Napoleon der Wirte". Seine launigen Sprüche und der fast schon valentineske Humor machten ihn schnell bekannt und berühmt. Dann aber legte sich Süßmeier mit dem damals jungen und recht forschen Münchner Kreisverwaltungsreferenten Peter Gauweiler (CSU) an - und flog 1984 prompt vom Oktoberfest.

Den Münchnern wurde er dadurch nicht weniger sympathisch, der Rauswurf schadete seinem Kontrahenten wohl mehr als ihm, was die Popularität in der Stadt anging. Süßmeier blieb weiterhin Wirt, führte eine Zeitlang das Forsthaus Wörnbrunn und war bis in seine letzten Lebensjahre ein äußerst beliebter Redner, weil er es nach wie vor verstand, sein Publikum mit Hintersinn und viel Humor zu unterhalten.

