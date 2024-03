Zu feiern gibt es bei Festivals viel, an die Folgen denken mag man dabei nicht immer. Außer in Regensburg, da thematisiert die Internationale Kurzfilmwoche solche Folgen sogar: In der aktuellen Festivalausgabe gibt es unter dem Motto "Katzenjammer" Filmprogramme zu sehen, die sich der Ekstase und Ernüchterung widmen, dem Rausch und dem Kater am Tag danach. Dabei spielen Katzen durchaus eine Rolle, in Lukas Beckers Kurzfilm "Catsitter" etwa. Andere Filme aus dieser Reihe ("Call of Cuteness" oder "No Animal" etwa) beschreiben die Katerstimmung eher allgemein.